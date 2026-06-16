紐約客談／英青少年禁用社媒 美應跟進嗎？

英國首相施凱爾 (Keir Starmer)15日宣布將立法禁止16歲以下青少年使用TikTok、YouTube 等主流社媒，使全球網路控制的運動再推向新高峰。面對英、澳、加等國相繼下達禁令浪潮，科技巨頭多以「恐將青少年推向更不可控的暗網」為由反對。然而，若將目光投向美國本土，紐約州 實施校園「全面禁用手機」(bell-to-bell cellphone ban)一年來的顯著成效，恰恰為這場激辯提供了強而有力的實證支持。

紐約州自實施校園禁令一年來，州長霍楚(Kathy Hochul)公布報告顯示，校園內出現了「令人振奮的轉變」。像過去那樣的學生在走廊低頭刷迷因、課堂分心的亂象大幅減少，重現課堂的人際互動與走廊笑聲。研究還指出，學生的專注度與出席率也雙雙提升，甚至帶動了學業成績的實質進步。這項政策的成功，證明了透過行政手段強制實施「數位排毒」，確實能有效阻斷成癮演算法對青少年的侵蝕，讓孩子重新學會面對面的社交與思考。

校園禁令的成功經驗，無疑為聯邦政府是否應跟進英、澳等國、對16歲以下者祭出「社媒全面禁令」提供了底氣。反對者常高舉「家長管教權」與「言論自由」的大旗，主張應培養孩子的數位自律。然而，社媒演算法背後是龐大的商業利益與心理學機制，單憑未成年人的自制力或疲憊家長的監管，根本無法與科技巨頭的成癮機制抗衡。正如施凱爾所言，「我們不會因為青少年會偷喝酒，就放棄禁止販售酒精給未成年人」。

紐約州校園的經驗告訴我們，只有政府願意承擔責任、介入築起防護網，孩子們才能獲得真正的保護。美國若想挽救日益嚴峻的青少年心理健康危機、遏止網路霸凌與焦慮，就不應再將責任全推給個體家庭。仿效國際社會，對16歲以下未成年人全面禁止使用社媒應用程式，不僅勢在必行，更是公共衛生與兒少保護的關鍵一步。