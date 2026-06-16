紐約客談／英青少年禁用社媒 美應跟進嗎？
英國首相施凱爾(Keir Starmer)15日宣布將立法禁止16歲以下青少年使用TikTok、YouTube等主流社媒，使全球網路控制的運動再推向新高峰。面對英、澳、加等國相繼下達禁令浪潮，科技巨頭多以「恐將青少年推向更不可控的暗網」為由反對。然而，若將目光投向美國本土，紐約州實施校園「全面禁用手機」(bell-to-bell cellphone ban)一年來的顯著成效，恰恰為這場激辯提供了強而有力的實證支持。
紐約州自實施校園禁令一年來，州長霍楚(Kathy Hochul)公布報告顯示，校園內出現了「令人振奮的轉變」。像過去那樣的學生在走廊低頭刷迷因、課堂分心的亂象大幅減少，重現課堂的人際互動與走廊笑聲。研究還指出，學生的專注度與出席率也雙雙提升，甚至帶動了學業成績的實質進步。這項政策的成功，證明了透過行政手段強制實施「數位排毒」，確實能有效阻斷成癮演算法對青少年的侵蝕，讓孩子重新學會面對面的社交與思考。
校園禁令的成功經驗，無疑為聯邦政府是否應跟進英、澳等國、對16歲以下者祭出「社媒全面禁令」提供了底氣。反對者常高舉「家長管教權」與「言論自由」的大旗，主張應培養孩子的數位自律。然而，社媒演算法背後是龐大的商業利益與心理學機制，單憑未成年人的自制力或疲憊家長的監管，根本無法與科技巨頭的成癮機制抗衡。正如施凱爾所言，「我們不會因為青少年會偷喝酒，就放棄禁止販售酒精給未成年人」。
紐約州校園的經驗告訴我們，只有政府願意承擔責任、介入築起防護網，孩子們才能獲得真正的保護。美國若想挽救日益嚴峻的青少年心理健康危機、遏止網路霸凌與焦慮，就不應再將責任全推給個體家庭。仿效國際社會，對16歲以下未成年人全面禁止使用社媒應用程式，不僅勢在必行，更是公共衛生與兒少保護的關鍵一步。
文中指出，英國政府認為青少年容易受社媒演算法與成癮機制影響，可能加劇焦慮、霸凌與心理健康危機，因此打算以立法方式限制16歲以下者使用主流平台。 報告顯示，校園內學生低頭滑手機的情況大幅減少，課堂更專注、出席率提升，走廊互動也增加，甚至帶動學業表現進步，成效相當明顯。 文章認為，單靠家長與未成年人的自制力，難以對抗科技巨頭設計的成癮機制；若政府願意介入設防，才能更有效保護兒少並改善心理健康。
精華 FAQ
文中指出，英國政府認為青少年容易受社媒演算法與成癮機制影響，可能加劇焦慮、霸凌與心理健康危機，因此打算以立法方式限制16歲以下者使用主流平台。
報告顯示，校園內學生低頭滑手機的情況大幅減少，課堂更專注、出席率提升，走廊互動也增加，甚至帶動學業表現進步，成效相當明顯。
文章認為，單靠家長與未成年人的自制力，難以對抗科技巨頭設計的成癮機制；若政府願意介入設防，才能更有效保護兒少並改善心理健康。
上一則
JHS 189Q 綜合型暑期班招生中 專業教師個性化支援 平衡學業與能力發展
下一則