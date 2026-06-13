紐約客談／從川普關稅到「川貨膨脹」
去年以來全球經濟最引人注目的焦點，莫過於川普總統再度揮舞的「關稅大棒」。川普堅信高額關稅是保護美國本土產業、迫使製造業回流、並在國際貿易談判中予取予求的萬靈丹。然而，經濟規律如同萬有引力，不以政治人物的意志為轉移。隨著關稅政策全面鋪開，其反噬效應已然顯現，並在美國乃至全球經濟中催生了一個新名詞—「川貨膨脹」(Trumpflation)。
從「川普關稅」到「川貨膨脹」的路徑，揭示了保護主義在現實運作中的荒謬與代價。
首先必須釐清一個被蓄意掩蓋的經濟常識：關稅並非由出口國支付，而是由進口商以及最終消費者承擔。 當美國對外國商品加徵高達25%至60%的關稅時，美國的零售商、製造商面臨的是直接飆升的成本。為了維持利潤，這些企業只能將成本轉嫁給大眾。從日常生活的食品、服裝，到工業生產所需的晶片、鋼鐵製品，物價全面應聲上漲。這種由川普關稅直接引發的物價飛漲，正是「川貨膨脹」的內核。
諷刺的是，川普在競選時高喊要打擊通膨、減輕民眾負擔，他強推的關稅政策卻成了通膨和供應鏈混亂最強力的「助燃劑」。在「川貨膨脹」一步步吞噬民眾的購買力時，他甚至稱「我愛通膨」。這顯然不是在保護美國，而是在懲罰美國的消費者。
與此同時，墨、加等國已紛採反制措施，對美國出口的農產和工業品加徵報復性關稅。這不僅未能實現美國製造業復興，反而讓美國的農民與出口企業淪為貿易戰的祭品。
歷史證明，閉關自守從未帶來真正的繁榮。「川普關稅」或許有民粹煽動魔力，但在經濟現實中，它卻是一劑飲鴆止渴的毒藥。從高調的關稅宣示，到如今讓升斗小民苦不堪言的「川貨膨脹」，這場由保護主義主導的經濟動亂，正以高昂的代價向世人宣告：逆全球化的政治清算，最終只會由全體消費者來埋單。
「川貨膨脹」指川普關稅政策推高進口成本後，企業把負擔轉嫁給消費者，導致食品、服裝與工業品全面漲價的現象。 文章指出關稅並非由出口國支付，而是由進口商先承擔，再透過售價上調轉嫁給最終消費者，因此美國民眾實際付出最高代價。 墨西哥、加拿大等國採取報復性關稅後，美國農產品與部分工業出口受挫，農民、出口企業及相關供應鏈都成為貿易戰受害者。
精華 FAQ
「川貨膨脹」指川普關稅政策推高進口成本後，企業把負擔轉嫁給消費者，導致食品、服裝與工業品全面漲價的現象。
文章指出關稅並非由出口國支付，而是由進口商先承擔，再透過售價上調轉嫁給最終消費者，因此美國民眾實際付出最高代價。
墨西哥、加拿大等國採取報復性關稅後，美國農產品與部分工業出口受挫，農民、出口企業及相關供應鏈都成為貿易戰受害者。
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