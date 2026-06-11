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紐約客談／政府好大喜功 賓州車站擴建 通勤族埋單？

紐約訊
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聯邦政府、美鐵(Amtrak)及私營開發商組成的「賓州維護合夥人」(Penn Preservation Partners)日前公布了曼哈頓賓州車站(Penn Station)的宏大重建藍圖。高達17.5萬平方呎的迎賓大廳、全新落成的八大道寬敞入口，以及與周邊建築交相輝映的耀眼外觀，彷彿正宣告著這座自1960年代被拆除後便陷入陰暗醜陋的交通樞紐，終於迎來復興的曙光。

然而，在這些令人怦然心動的視覺效果背後，隱藏的卻是一張高達80億元、極可能繼續攀升的驚人帳單。更令人擔憂的是，這筆巨額資金究竟從何而來？

去年，川普政府強勢接管賓州車站的重建主導權，直言紐約州府主導的現代化方案不夠炫。紐約州長霍楚與大都會運輸署(MTA)也樂得順水推舟，將這個燙手山芋丟給聯邦政府，聯邦政府也馬上承諾將全額資助。

然而在本周的簡報會上，美鐵特別顧問拜福德(Andy Byford)卻對資金細節閃爍其詞。雖然他矢口否認會透過調漲票價來轉嫁成本，但賓州維護合夥人高層西普里亞諾(Peter Cipriano)卻說，未來可能透過「可用性支付」(availability payment)機制，向使用該車站的美鐵、新澤西運輸局(NJ Transit)及長島鐵路(LIRR)收取費用來籌資。

這一新說辭讓人錯愕、驚覺。眾所周知，三家大眾運輸機構長期財政赤字嚴重， 舉步維艱，若被強加數十億元的債務，最終除了調高票價、向通勤族伸手要錢外，還能有他法？

紐約市民與每日通勤的勞工階層，絕對值得擁有一座現代化而體面的賓州車站，但絕非在通膨高企、生活成本難以承受的當下，被迫為政府好大喜功的政治口號埋單。既然川普政府堅持以聯邦名義接管並主導賓州車站重建，就必須承擔起 100% 的財政責任，讓聯邦資金全額到位。

紐約人已經受夠了政治人物開出漂亮支票，最後卻由底層通勤族埋單的背叛。

精華 FAQ

  • 藍圖包括17.5萬平方呎迎賓大廳、八大道新入口，以及與周邊建築呼應的外觀設計，目標是把長期陰暗老舊的車站改造成更現代體面的交通樞紐。

  • 最大爭議在於工程估價已達八十億元且可能再攀升，但聯邦政府雖承諾全額資助，實際資金來源與執行方式仍含糊不清，引發外界懷疑。

  • 因為官員提到可能透過可用性支付向美鐵、NJ Transit與LIRR收費，而這些機構本就財政吃緊，若再承擔新債務，最終恐只能靠漲票價轉嫁給乘客。

賓州 賓州車站 聯邦政府

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