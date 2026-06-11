紐約客談／政府好大喜功 賓州車站擴建 通勤族埋單？

由聯邦政府 、美鐵(Amtrak)及私營開發商組成的「賓州 維護合夥人」(Penn Preservation Partners)日前公布了曼哈頓賓州車站 (Penn Station)的宏大重建藍圖。高達17.5萬平方呎的迎賓大廳、全新落成的八大道寬敞入口，以及與周邊建築交相輝映的耀眼外觀，彷彿正宣告著這座自1960年代被拆除後便陷入陰暗醜陋的交通樞紐，終於迎來復興的曙光。

然而，在這些令人怦然心動的視覺效果背後，隱藏的卻是一張高達80億元、極可能繼續攀升的驚人帳單。更令人擔憂的是，這筆巨額資金究竟從何而來？

去年，川普政府強勢接管賓州車站的重建主導權，直言紐約州府主導的現代化方案不夠炫。紐約州長霍楚與大都會運輸署(MTA)也樂得順水推舟，將這個燙手山芋丟給聯邦政府，聯邦政府也馬上承諾將全額資助。

然而在本周的簡報會上，美鐵特別顧問拜福德(Andy Byford)卻對資金細節閃爍其詞。雖然他矢口否認會透過調漲票價來轉嫁成本，但賓州維護合夥人高層西普里亞諾(Peter Cipriano)卻說，未來可能透過「可用性支付」(availability payment)機制，向使用該車站的美鐵、新澤西運輸局(NJ Transit)及長島鐵路(LIRR)收取費用來籌資。

這一新說辭讓人錯愕、驚覺。眾所周知，三家大眾運輸機構長期財政赤字嚴重， 舉步維艱，若被強加數十億元的債務，最終除了調高票價、向通勤族伸手要錢外，還能有他法？

紐約市民與每日通勤的勞工階層，絕對值得擁有一座現代化而體面的賓州車站，但絕非在通膨高企、生活成本難以承受的當下，被迫為政府好大喜功的政治口號埋單。既然川普政府堅持以聯邦名義接管並主導賓州車站重建，就必須承擔起 100% 的財政責任，讓聯邦資金全額到位。

紐約人已經受夠了政治人物開出漂亮支票，最後卻由底層通勤族埋單的背叛。