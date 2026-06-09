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紐約客談／紐約州停建AI數據中心 是否短視？

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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約州擬暫停新建大型AI數據中心一年，先評估能源與電網影響。
  • 重點二：聯合國警告數據中心耗電耗水驚人，AI擴張已帶來明顯環境成本。
  • 重點三：產業反對停建令，憂削弱競爭力並把投資與就業轉往他州。

人工智慧(AI)已成為全球科技競爭的新戰場，各大科技公司都在加速投入資源開發，希望在這場競賽中取得領先地位；在人們驚嘆AI技術及其帶來便利性的同時，卻容易忽視AI發展並非毫無代價的事實，而在針對AI使用與規範尚未明確的當下，這些代價往往在混亂之中便轉嫁給了公眾。

聯合國此前公布的報告，提到科技企業正加速在全球地點建設更多數據中心，並指出其對能源、水資源和土地都造成直接與間接的影響；就統計來看，若將全球數據中心視為一個國家，它在2025年的用電量將位居全球第11位，且會消耗足以填滿180萬個奧運標準游泳池的水資源。

紐約州議會擬暫停新建大型AI數據中心一年，這一作法與聯合國發出警告的出發點不謀而合，希望以此評估能源供應、電網穩定性及電價的影響；但消息一出，便立即引來科技產業的強烈反彈，指將會削弱紐約在AI產業布局上的競爭力，甚至讓投資與就業機會流向其他州。

對於民眾而言，AI更多是存在於網路世界的虛擬技術，但支撐AI運作的其實是一座座全天候運轉的數據中心，不僅需要大量電力來運算，也必須耗費龐大的能源維持冷卻系統；換句話說，當科技公司透過AI創造龐大商業價值，而且尚未明確界定成本分攤計畫時，很有可能便是讓普通家庭去承受更多的生活成本。

一場成功的AI革命，不應只讓科技巨頭受惠，也應讓普通民眾成為受益者，而非埋單者；AI的未來固然重要，但如何確保這個未來建立在穩定的能源系統與公平的成本分攤之上，同樣值得重視，畢竟未來AI仍有無限的發展可能，盡早制定監管計畫與規範相當重要。

精華 FAQ

  • 主要是想先評估大型數據中心對能源供應、電網穩定性以及電價的影響，避免AI產業快速擴張後，把壓力轉嫁給一般家庭與公共基礎設施。

  • 聯合國指出，科技企業在全球加速建設數據中心，會直接與間接消耗大量能源、水資源和土地；若視為一國，其用電量到2025年甚至可排全球第11位。

  • 科技業認為暫停建設會削弱紐約在AI產業布局上的競爭力，可能讓資金、創新和就業機會流向其他州，因此反對以管制換取短期評估。

紐約州 聯合國 AI數據中心

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