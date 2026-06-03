紐約客談╱紐約選區改革 不應是政治權力遊戲

紐約州民主黨 近日提出一項新的選區重畫方案，可能在2028年為民主黨增加四個聯邦眾議院 席位，支持者認為，此舉是對共和黨近年來在德州、北卡羅來納州 等州重新畫分選區的合理回應，批評者則擔心，這將使選區畫分進一步淪為黨派鬥爭的工具；無論立場如何，真正值得紐約選民關注的，不應是哪個政黨能因此獲利，而是改革是否有助於維護選舉的公平性與公眾信任。

選區重畫原本是民主制度中的正常程序，隨著人口變化，各州需要定期調整選區邊界，以確保每位選民獲得相對平等的代表權。然而此舉逐漸在美國政治環境中，變成操控選票結果的手法，並變得與政黨利益緊密相連。且這種現象並非某一政黨獨有，而是長期存在於美國政治體系中的結構性問題。

民主黨提出該提案的理由不難理解，當其他州透過重新畫分選區爭取更多國會席位時，紐約若維持現狀，可能在全國政治版圖中逐漸失去影響力；然而，「別人也在這麼做」並不足以成為改革的唯一理由，若目標只是為了增加特定政黨的席位，那麼無論結果有利於哪一方，都難以提升公眾對選舉制度的信任。

紐約在討論這項憲法修正時，更應把焦點放在制度設計、而非短期政治利益上；選民需要知道，新選區將如何畫分？決策過程是否公開透明？獨立選區重畫委員會是否真正獨立於政黨壓力之外？公眾是否有充分機會參與和表達意見？

明年若這項提案進入公投程序，紐約選民將有機會作出選擇。在此之前，州府和立法機關有責任向公眾清楚說明改革的目的與影響；畢竟，選區重畫不應只是民主黨與共和黨之間的權力競賽，更應該是一場關於如何維護公平代表與民主價值的公共討論。