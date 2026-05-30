紐約客談／15萬兒童流失 敲響了警鐘

統計顯示，2020年至2024年間，紐約市 流失了約15萬兒童，約占全市兒童人口的9%。其中約四成家庭選擇「近郊外溢」，搬遷至鄰近的納蘇郡、威斯特徹郡、康州費郡及新州等通勤圈。高達六成家庭則是「遠距離出走」，徹底告別紐約大都會區，遷往佛州 、北卡 等物價與房價更低的外州城市。

據分析，「渴望擁有更大住房空間」是搬遷的首要動機；也有多達六成家長是為了尋求更好的育兒環境、五成擔憂紐約市公立學校的品質，逾四成對治安有顧慮，這些因素都加速了家庭的流失。

今日的兒童是明日的納稅人與勞動力，這是人盡皆知的道理。長期的人口結構斷層將導致15年後紐約市面臨嚴重的勞動人口短缺與稅收萎縮。而兒童人口大減，也會造成教育資源浪費與財政負擔。 紐約市公校入學人數已下降近 一成，預估至2034至2035學年將再減少15萬3000名學生。目前全市已有380棟學校建築的空間利用率低於六成，但政府每年仍需額外撥款近2億5000萬元來維持這些低效率運作的學校，加劇財政負擔。

兒童人口減少是否意味著托育需求降低，進而影響市長曼達尼的免費托兒政策的成效，尚有待觀察。

雖然紐約兒童總人數在下降，但這並不意味留下來的家庭不再需要托育服務。 數據顯示，育有幼兒的家庭搬離紐約的機率是無孩子家庭的兩倍，而「托育費與房租」正是讓這些家庭下定決心離開的兩大主因。

因此免費托兒政策的成效不應以「服務總人數」來衡量，而應視其能否扭轉局面。假若曼達尼的政策能夠落實，減輕家庭近半的收入負擔，便能留住年輕夫婦，甚至吸引外流家庭回流。因此兒童減少並非托育需求降低的訊號，而是警示紐約市必須加快推行托育新政，否則高昂的育兒成本將讓紐約徹底失去下一代。