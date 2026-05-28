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紐約客談／曼達尼的亞太裔傳統月

紐約客談
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5月是亞太裔傳統月，紐約市長曼達尼選擇慶祝亞太裔傳統月的地點是皇后區陽邊(Sunnyside)。陽邊並非一個傳統亞太裔社區，儘管近年亞裔人口有所上升，但仍是以西語裔為主的社區，街邊拉丁裔餐館林立。不過他的選擇，自有戰略意義和政治考量。

陽邊位於西皇后區，包含曼達尼擔任州眾議員原本選區阿斯托里亞(Astoria)以及長島市在內，是社會民主主義(DSA)的大本營。他既與陽邊活動的主辦方長年交好，也在活動中與他所支持的第七國會議員參選人瓦爾德茲(Claire Valdez)一同現身。此外，陽邊車場(Sunnyside Yard)也有著巨大開發潛力，曾是他會晤川普總統時唯一主動提案的住房計畫。

不過若從活動本身的文化內涵與意義上看，支持曼達尼的東亞和華裔選民恐怕會失望。在亞太月之初，便有華人提出，市長上任以來並未在其官邸舉辦農曆新年招待會，如今已進入亞太裔月末，他也仍未舉辦亞太裔招待會。而在社區層面，他公開可見的行程，便主要集中在這一場都不太算是亞太社群聚集的陽邊夜市。

在曼達尼的公開資料中，他較常以「南亞裔」、「穆斯林」和「移民背景」來定位自身身分，外界也多將他的勝選放在亞裔代表性的脈絡下解讀。但問題在於，當他以「亞裔代表性」包裝時，究竟是哪一部分亞裔被看見？又是哪一部分亞裔被忽視、被放在政治優先順序的邊緣？

從華裔的角度來說，對於從未在當選後走入法拉盛以及八大道華人社區的曼達尼，這種落差感或許還是讓人覺得刺痛。他們曾經被納入曼達尼「亞裔聯盟」的勝選敘事中，卻未必被納入其治理初期的核心關注。當一個市長因亞裔代表性而受益，卻在亞太裔傳統月裡沒有清晰地向華裔社區發出正式、具體、可見的訊號，華裔選民自然會問一句：我們是否根本就不在他的關注範圍之內？

曼達尼 皇后區 長島市

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