紐約客談／ ICE紐約法庭執法 權力凌駕法律

移民 與海關執法局(ICE )在紐約市 的執法手段再生波瀾。根據聯邦法官凱文·卡斯特(Kevin Castel)上周的裁決，ICE幹員被禁止在曼哈頓下城的移民法庭內，逮捕那些「遵守法院命令出席聆訊且無犯罪紀錄」的無組織移民。然而，令人震驚的是，裁決作出僅一天，ICE幹員便在法庭拘捕了一名年輕男子。面對法律倡議者的質疑，執法人員竟以一句「我們不在乎(We don’t care)」回應。這幾個字，既是權力的傲慢，也是對美國法治精神無情的諷刺。

ICE祭出的「法庭埋伏」的抓人策略，實質上將移民群體推入了進退維谷的兩難困境：若遵守法律，依約出庭接受身分審查，卻可能面臨被蒙面幹員當場逮捕並驅逐出境的風險；若躲避出庭，選擇缺席以求自保，則會直接違反法庭命令，面臨更具確定性的遣返命運。

當執法機關的行為讓「守法」變成一種陷阱，其代價便是信任的瓦解。數據顯示，如今無移民出庭遵從率已因恐懼而持續下滑。當無組織移民被迫更深地遁入社會陰暗面，不願與官方、警方或法庭接觸時，這不僅沒有讓城市變得更安全，反而破壞了社區的公共安全與司法體系的正常運作。

針對ICE如此批評，並不意味著主張放棄邊境安全或縱容犯罪。正如輿論所強調，移民法律應當執行，對社會構成犯罪威脅的非法移民也理應被驅逐。然而針對那些在紐約落地生根、毫無犯罪紀錄、而且正努力透過合法途徑爭取居留權的家庭，ICE採取如掠奪者般的公然違反法律程序的手段，已逾越了執法的紅線。

執法機關的天職是維護法律，而非將自身凌駕於聯邦法院的禁令之上。在ICE真正學會尊重憲法秩序與基本公民權利之前，紐約市、州政府理應堅守立場，拒絕為其任何不合法律程序的越權執法提供協助。