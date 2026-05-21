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紐約客談／LIRR罷工 工會完勝 納稅人暗虧

紐約客談
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歷經三天、讓數十萬通勤族叫苦不迭的罷工後，長島鐵路(LIRR)的勞資談判終於在紐約州長霍楚與大都會運輸署(MTA)的讓步下達成協議。儘管霍楚宣稱「守住了底線」， 指此協議不會導致票價或稅收上漲，但掀開政治修辭的面紗，這場博弈的結局顯而易見：工會贏了，紐約州的納稅人與通勤族淪為實質的輸家。

從經濟數據看，工會幾乎取得「全面勝利」。勞方原本要求的加薪幅度為5%，最終獲得的2026年薪資漲幅高達4.5%，遠高於MTA最初堅持的3%底線，勞方還額外斬獲了3000元的一次性獎金。更關鍵的是，MTA並未能藉此換取任何實質的效率改革。正如經濟學者所言，諸如「員工在同一班次中同時操作柴油與電力火車可支領雙倍薪資」等冗贅且不合理的舊時代工作規則，在此次談判中紋風不動。工會輕而易舉就捧走了極其豐厚的實質報酬，難怪運輸工人工會(TWU)主席薩謬森(John Samuelsen)嘲諷道：「州長試圖擊垮工會，結果工會擊垮了她。」

反觀州府與MTA的承諾，所謂「不加稅、不漲票價」不過是掩耳盜鈴。MTA早已債台高築、捉襟見肘，在毫無開源節流配套的情況下，就承擔如此高昂的薪資成本，其連帶的財政黑洞最終勢必透過其他管道由公眾埋單，要麼索求更大規模預算補貼，要麼變相犧牲大眾運輸服務品質。更糟的是，此例一開，後續MTA與紐約其他交通工會的談判將面臨骨牌效應，4.5%的漲幅恐成為「談判起跳價」。

LIRR三日罷工再度證明，當大眾運輸淪為政治肉票，亟需在11月爭取連任的政治人物，為了選票與社會表面穩定，不得向工會的強勢勒索妥協。工會抱走高薪與福利，政客贏得暫時的和諧，而長島乃至整個紐約州的納稅人，卻只能在火車復駛的隆隆聲中，無奈地為昂貴的政治帳單掏腰包。

罷工 LIRR 霍楚

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