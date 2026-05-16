紐約客談╱期待TAAF峰會 守護亞裔的聲音

新冠疫情爆發期間，仇亞犯罪事件在全美密集爆發，亞裔 基金會(TAAF)就在這股恐懼與憤怒中成立。五年後的今天，TAAF在曼哈頓 最大的會展中心舉辦了歷屆規模最大的峰會，逾千名領袖共聚一堂，談身分認同，談文化代表性，談亞裔美國夢，大家拿著玻璃瓶裝的高級礦泉水，聊著AI和華爾街 的最新動向。但有一個問題卻沒有得到正面回答。五年過去了，街頭的亞裔長者還安全嗎？

TAAF成立的直接誘因，是2021年前後一波針對亞裔的街頭暴力。暴力受害者大多是默默無聞的年長移民，他們不會英文，也不懂得發聲維權。那個時候，亞裔社區的憤慨是可觸碰的，對建立一個有組織的全國性平台的渴望也是真實的。

但五年後的這份嘉賓名單，讀起來更像一份財富500強的亞裔董事會名錄：Citadel的CEO、YouTube的CEO、NBA球隊老闆、矽谷創投家。在會上，他們高談闊論的是領導力和「+號哲學」。但對於華埠東百老匯街角賣魚維生的老闆、羅斯福公園被襲擊的華人女性，這些概念的重量恐怕有限。

紐約市的仇亞犯罪案在高峰後雖有回落，但零星暴力事件仍持續見諸報端。與此同時，聯邦移民執法收緊、社區服務資金削減，許多亞裔移民家庭正面臨更現實的生存壓力。這些新問題的出現，恰恰是TAAF等組織存在的理由。

五年是個值得停下來追問的時間點。TAAF這五年資助草根組織、推動社區研究、凝聚各界資源，搭起了一個平台，成績斐然。峰會愈辦愈大是好事；但我們更期待的，是五年後回頭看，TAAF留下的不只是峰會，而是亞裔社區處境的切實改變。