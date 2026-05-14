紐約客談／曼達尼凍租 理想與現實拉鋸

紐約市租金 指導委員會(Rent Guidelines Board, RGB)近日公布的初步方案，針對超過200萬名租屋穩定公寓(Rent-stabilized)租戶的調薪區間(一年期租約漲幅0至2%、兩年期0至4%)，雖然保留了租金「零增長」的可能，卻也悄然為調漲留下了一道門縫。這使得進步派市長曼達尼 (Zohran Mamdani)的「凍結租金」競選承諾，處於理想與現實的十字路口。

曼達尼之所以能當選，端賴紐約市選民對生活成本失控的極度焦慮。他標榜的「公車免費、加徵富人稅、凍租」三大口號，確實擊中了底層民眾的痛點。然而競選易，治理難。曼達尼本人也在從「煽動者」向「平衡者」微妙轉向。他不再一味高喊凍租，而開始談「負擔能力」、「營運支出」以及「小業主面臨的壓力」。這說明他已意識到，單純的行政壓力或許能換來短期的政治紅利，卻可能引發租屋市場長期的系統性崩潰。

曼達尼與房東的政策博弈，不會有絕對的贏家。對小房東而言，長期的通膨與維修成本上升，已使生存空間大受擠壓。若最終實施凍租政策，這群擁有全紐約三成住宅存量的小業主，極可能因入不敷出而被迫將物業售予私募基金，最終推升非管制市場的租金水平。

對租客而言，儘管凍組為他們久所期待，但正如倡議團體指出的，只要漲價的可能性存在，壓力就不會消失。若指導委員會最終哪怕選擇小幅調升，對於曼達尼來講，也是政治威信的重大挫敗，甚至導致基本盤鬆動。

紐約市正面臨一場人口結構的危機：租金過高驅使中產階級外流，而若政策失當導致房屋供給品質崩壞，則會加速城市的衰落。 曼達尼必須通過租金指導委員會的決定證明，他所承諾的「凍租」不是建立在扼殺小房東與犧牲房屋維護品質的基礎上。