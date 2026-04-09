紐約客談／嚴打分心駕駛 不應短暫作秀

紐約州 警今年4月參與一項名為「放下手機，否則罰款」(Put the Phone Away or Pay)的全國範圍打擊分心駕駛的執法行動，主要針對駕車人開車時使用電子設備的行為。這項行動13日(周一)就將結束。然而警方取締開車打手機，應警鐘長鳴，不宜像搞運動，來去一陣風。

紐約州警負責全州高速公路的巡邏。州警察廳廳長詹姆斯(Steven G. James)表示，「駕駛必須時刻注意周圍環境，並有意識地減少任何會分散注意力的行為。你若正在發短信或打電話，就無法安全駕駛。專注和負責的駕駛是避免交通事故和保障道路安全的關鍵」。他稱州警會與州長交通安全委員會(簡稱GTSC)及其他執法夥伴緊密合作，消除因分心駕駛造成的悲劇。

目前紐約州對分心駕駛的處罰是初犯罰款50至200元；18個月內再次違規，罰款最高250元；18個月內第三次或更多次違規，每次罰款最高450元；實習駕駛和未成年駕駛初犯將被吊銷駕照120天，若在六個月內再次違規，將被吊銷駕照一年。

這些罰則罰款不輕，相信會對開車使用電子設備者有震懾作用。但由於以身試法的人大有人在，因此警方的嚴厲取締行動也應該「永遠在路上」，不應作秀完了就了事。

根據國家公路交通安全管理局(NHTSA)數據，2024年全美有3200多人因分心駕駛導致的交通事故而喪生。去年全美的「放下手機，否則罰款」活動期間共開出2萬2867多張罰單，其中4607是針對分心駕駛而開出。統計數據雖然未反映活動結束之後警方開出多少罰單，但我們完全有理由相信，一旦警方放鬆取締，駕車人也會故態復萌。

警方宜持續取締，常抓不懈，而且取締與宣導併舉，這樣才可能讓駕車人把開車不使用電子設備變成自覺行動。