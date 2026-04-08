紐約客談／曼達尼施政百日 華社冷眼觀

市長曼達尼上任滿百日，作為紐約市 史上首位具備民主社會主義色彩的領導，他以「變革者」姿態入主市政廳，迅速推動了一系列旨在減輕勞工負擔、強化社福網路的政策。然而，華人 社區對於這位新市長的「百日成績單」評價似乎卻顯得相對冷淡，甚至還有些悲觀。

以一位年輕且政治經歷不多的市長來說，曼達尼的表現難以只在百日內定奪。但是，曼達尼對於特殊高中模糊不清的立場、遊民所等政策，不免讓華人想起前市長白思豪 (Bill de Blasio)，光是相似路線就足以讓人應激。而曼達尼上任至今與黨內同僚的關係以及與市議會的拉鋸，也讓人懷疑他選舉時所提出的種種免費措施，究竟能否獲得預算支持？

曼達尼目前的表現，從治安的角度看，雖數據呈現紐約市暴力犯罪降至新低，社區導向安全計畫也占據要角，不過對華人而言，曼達尼政府傾向於減少對輕微犯罪的逮捕，並轉向社工介入，與華人社區普遍推崇的法律與秩序傳統價值觀衝擊，尤其日前遊民所的居民抗議中與大量警力的對峙，也不免在社區加劇了警民對立。

更別提華人商家聞風喪膽的「增稅」，雖是針對高收入者，但為推行富人稅而把將房產稅上調當作要脅，在小商家與房東眼中，成為一股無形的烏雲，時刻籠罩本就已經沈重的經營成本上。尤其華社以移民家庭為主，增稅以及對租客權益的傾斜，讓許多房東感到生存空間被擠壓。這些政策都在日漸侵蝕他在華社本就不高的支持度，在懸而未決的特殊高中與資優計畫下，恐怕只會更加深彼此之間的不信任感。

客觀而言，曼達尼雖然展現了極強的行動力，但對於華人選民來說或許還是「太過前衛」。百日只是起跑點，曼達尼若真的想在未來獲得華社支持，不只要更積極深入社區，更應該要用心傾聽同為移民的華人內心最為深層的渴望，而不是只把施政表現寫成字面上的宏大敘事而已。