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紐約客談／緩解遊民所建案衝突 唯有溝通

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布碌崙(布魯克林)班森賀86街2501號的遊民所開發案，在當地居民抗議超過一年、地方民代試圖向新市府協商改建成可負擔房屋後，最近迎來開發商透過訴訟手段申請禁制令阻止抗議的新進展；這場爭議隨著開發商進入法律攻防的階段，意味著「舊戰新局」已經開啟，沒完沒了。

近日，開發商展開施工前置作業，再度與當地抗議民眾爆發衝突，現場有人被警方逮捕，也有長者跌倒受傷；為了阻止遊民所建案，社區居民甚至曾考慮自行出資購買該地，但礙於財力有限，計畫無法實現。

這場舊戰新局揭示了紐約市治理的困境，法律、政策與社區期待之間的摩擦依然尖銳；曼達尼(Zohran Mamdani)在多次被當地民代要求回應時，仍保持沉默，只透過發言人發表聲明，基本延續前市長亞當斯(Eric Adams)時期的立場，強調建案應繼續推進，並指出每個社區「須各盡其責」，以緩解遊民問題。

然而對當地居民而言，他們無法心安，若建案照常實行，市府如何確保不會以「資源集中」為理由，在該選區內再增建更多相關設施？儘管每個社區都應承擔責任，但市府真的能做到公平分配嗎？這仍是未解的疑問與無法給出保障的承諾，也讓社區對未來衝突與資源分配保持高度警覺。

就布碌崙班森賀建案，當地居民已無計可施，只能以身血肉之軀阻擋施工；令人擔憂的是，隨著開發商與居民間的攻防持續，未來恐將出現更多肢體衝突。

若開發商不願退讓，眼前的僵局難以緩和，充滿緊張與不確定性；建議開發商、市府與當地居民心平氣和坐下來協商，無論是現在建案的發展，還是如何給居民安定感，誠實且透明化的溝通都必不可少。

布魯克林 紐約市 遊民

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