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紐約客談／多維度思考86街遊民所問題

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最近有傳聞指市府意欲加速推進布碌崙(布魯克林)86街遊民所的建設，而抗議者繼續抗爭的意志不減，正因為如此，29日晚發生了86街遊民所建商和抗議者的遭遇戰。抗議者用自己的行動表明，建商即便想把一些建築設施運進遊民所，也會遭遇強烈的抵抗，更不用說是開工建設了。

從目前的情況看，市府建設86街遊民所的意志也很堅定，他們一再強調，2023年11月就做出了建86街遊民所的決定，言外之意，這個決定早就做出，不容更改。如果這種僵局繼續下去，雙方針尖對麥芒，雖然抗議者已有和平示威的準備和素養，但一旦雙方嚴重對峙，比如建商拿到了拆除原建築的許可，第二天上午就要動工，雙方擦槍走火，發生衝突的可能性是很大的，事態一旦失控，後果不堪設想。

據了解，當地社區曾想過把86街遊民所建址買下來，但後來因為業主出價過高而作罷。這種想法雖然未成功，卻是在朝解決問題的方向努力。現在已到必須多維度思考86街遊民所問題的時候了。有人提出將86街遊民所改成可負擔住房或老年公寓，這都是非常好的想法，對社區有利，下一步應該盡快做可行性評估，並與政府有關部門協商，拿出可行的具體方案，這樣才有可能說服政府部門，把設想變成現實。

現在和市府商談86街遊民所問題似乎已經走入困境，那麼是否能和更高級的官員聯繫，對市府施加某種壓力，讓其改弦易轍，做出符合民意的決定呢？再比如，居民強烈反對86街遊民所是因為它正好位於地鐵站和商業區，對民生影響極大，那麼是否有可能在附近找一個相對偏僻的地方，把遊民所建在那裡呢？

只有大開腦洞，跳出窠臼，才能找到出路。不管什麼貓，能抓到老鼠的就是好貓。

遊民 布碌崙

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