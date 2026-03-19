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紐約客談／地方創生草根性 敵不過資本主義？

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年初，紐約市府宣布設立康尼島商業改進區(BID)，投入百萬元預算用於街道清潔、綠化與行銷，誓言翻轉這片老舊海濱。然而諷刺的是，長年守護此地靈魂的非營利組織 Coney Island US(CIUSA)，卻因不及官方預算1%的行政規費缺口，面臨取消夏季盛事「美人魚遊行」的危機。為何當地區看似即將興盛，支撐其骨幹的元老組織卻在破產邊緣掙扎？

這種現象反映民間組織與官僚體系間的結構性錯置。康尼島曾是紐約窮人的樂園，在治安動盪年代透過藝術包容社會邊緣的無數異類。但現實是，這裡的經濟命脈極度依賴夏季短短一百天的「季節財」，或許這種短暫的絢爛，包括美人魚遊行、馬戲團與吃熱狗大賽，能成為工人階級與藝術家的連結，甚至成為紐約最具代表性夏日集體記憶的原因。

然而，為何即將到來的百萬預算補不上實際的資金缺口？首先必須提及致命的時間差：BID預計今年7月才運作，遠趕不及6月遊行的籌備期。其次是預算功能性侷限，BID的資金依法通常用於公共環境維護與行政核銷，無法預支或直接轉作單一藝術組織的營運救急。

更深層的危機在於，BID的成立往往是仕紳化的前哨。環境美化推升地產價值，隨之而來的地稅與租金連鎖反應，對本就面臨預算缺口的文化組織而言，無疑雪上加霜。以CIUSA為例，去年為遊說反對大型賭場進駐已耗盡資源，如今又得在飆升的行政成本中載浮載沉。

這種社區轉型，文化卻被排擠的場景，在威廉斯堡與下東城等地早已上演過，由於社區更商業化，許多扎根已久的劇院、漫畫店、書店等文化據點因成本上升被迫謝幕。

康尼島的魅力在於它的不完美與包容性，地方創生(Regional Revitalization)不應只淪為資本主義升級，若政府無法建立更直接的文化保護機制，未來紐約客心中充滿歡笑的彩色樂園，恐怕也會被洗刷成乾淨卻平庸的普通街區。

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