冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

紐約客談╱提高地產稅 須記取亞當斯教訓

紐約市長曼達尼擬加徵房產稅，引起中產華人的恐慌，部分華人2日前往市政廳前集會抗議。其實加徵房產稅，曼達尼的前任亞當斯就曾嘗試過，但以失敗收場，這說明要達成這一目標，障礙重重。

紐約市的房產稅制度最受詬病之處，在於低收入社區的稅率高於富裕社區，而普通租戶居住的大型公寓大樓的稅率又高於昂貴的合作公寓和產權公寓。是否需要改革？當然需要，從何處下手，當然是豪宅以及擁有多處房屋的富人下手，若把改革的大刀無區別地砍向中產階級賴以居住的住宅，普漲9.5%，就是本末倒置。

遺憾的是，曼達尼欲做的，和亞當斯曾經嘗試的一樣，都似乎不是「劫富濟貧」，而是「劫中產濟貧」。亞當斯政府去年春天向州議會提出的方案，因並未解決影響出租住房、產權公寓和合作公寓的問題而未獲州議員的支持。這對曼達尼不能不說是一個警訊。

據披露，亞當斯去年改革計畫的關鍵部分，在於放寬長期以來對一至三戶住宅評估價值每年漲幅的限制。目前地產稅的漲幅上限為每年6%，五年20%，減緩了公園坡和東村等房價在近數十年飛漲的社區的稅收增長。而在布碌崙(布魯克林)南部、布朗士東部和皇后區東部等低收入地區，房主繳納的稅率與其房屋價值相比卻高得多。

曼達尼更有意取消房產稅上限，同時為部分低收入房主提供稅收減免。根據他的計畫，曼哈頓幾乎所有地區、布碌崙北部和中部部分地區以及布朗士部分地區房產稅都將上漲，降幅最大的是布朗士東部、皇后區東部和布碌崙南部。

正如市議員莊文怡所言，曼達尼以加地產稅威脅州議會，是「將人民的生活作為談判籌碼」，讓每個社區內的小房東、租客、小商家甚至老年中心的老人都不安。因為地產稅普漲，只會加劇不公，為居住在合作公寓的長者及中低收入者帶來巨大的財務負擔。

曼哈頓 紐約市 亞當斯

紐約市府擬漲9.5%房產稅 布碌崙民代抗議

紐約首場「租屋剝削」聽證 租客控訴、房東稱製造對立

紐約州法束縛紐約市增加富人稅 22市議員聯名籲州議會立法放權

調升房產稅補預算 市議長反對

