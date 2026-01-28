我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

政治偶像的風雪首秀

紐約客談

這場暴雪中，紐約市最為備受關注的人物無疑是曼達尼。一場大雪成了這位新市長的首場大考。從預警到清雪，曼達尼的每項決策都被置於放大鏡下。

作為數位原生的領導者，曼達尼展現了鮮明的千禧世代與Z世代風格。他將競選時的社群互動模式帶入市政，透過短影視頻、雪中直播與氣象頻道即時更新資訊，建立起公共對話空間。這種高度透明且具親和力的溝通，成功提升了風險警示的觸及率，也在危機時刻加固了市民的即時信任。

市府的動員能力在數據上值得肯定，5000名人力與數千台設備投入，主要幹道迅速恢復通車；學校在遠距與實體課程間的彈性切換，也展現了對城市運作的精確控管。

對於曼達尼而言，頻繁的媒體發布雖然贏得了公眾的關注，但高曝光度是雙面刃。它能建立形象，也能放大瑕疵。當主幹道的積雪清零為汽車開路時，人行道的積雪卻還在那裡，輪椅人士與長者仍舊無法出行；寒冷天氣導致的死亡案例也在提醒市府，弱勢群體的收容機制仍存在漏洞。

城市的治理不是單單看時報廣場和華爾街的燈紅酒綠，更要看皇后區和布朗士邊緣那些鮮有人關注的角落。這是城市的末端神經，更是照映出市府服務公平性的鏡子。極端天氣這場大考裡，這才是那道最難解的題。

曼達尼成功運用新媒體回應了危機，將政治領導力轉化為市民可感的行動。但這場考場的最終評分，不在於短視頻的點贊數，而在於策略落地的深度。未來他能否將溝通優勢轉化為制度性的保護，讓每個社區在大雪中都能獲得平等的安全保障，才將是他從「政治偶像」轉向「成熟治理者」的關鍵。

曼達尼 華爾街 布朗士

上一則

白內障專家 紀文禮眼科 守護全齡視力健康

下一則

紐約州首個自主材料實驗室 落腳布碌崙
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

1:1比例「重建」紐約市 數千遊戲玩家投入浩大願景

1:1比例「重建」紐約市 數千遊戲玩家投入浩大願景
紐約皇后區屋主平均持有房產12.7年 全市第二長

紐約皇后區屋主平均持有房產12.7年 全市第二長
護士恢復罷工 紐約延長緊急狀態 勞資談判獲重大突破

護士恢復罷工 紐約延長緊急狀態 勞資談判獲重大突破
紐約強降雪創5年來新高 降逾10吋、奪7命 換邊停車暫停

紐約強降雪創5年來新高 降逾10吋、奪7命 換邊停車暫停

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

2026-01-24 06:15
本周末雪暴來襲，預計紐約市的降雪量將超過6吋。（本報資料照片／記者張宗智攝影）

暴風雪再襲紐約 周末急凍 降雪量恐達10吋

2026-01-22 01:29

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園