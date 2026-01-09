我的頻道

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

紐約客談／憑「感覺」開槍 ICE執法難服眾

移民與海關執法局(ICE)的執法行動愈發進入到一個令民眾深感不安的狀態，37歲的女子古德(Renee Nicole Good)7日在ICE相關行動中遭聯邦執法人員擊斃，她是川普總統第二任期內，全美第五位在ICE行動中被殺害的人，也是第一起被民眾拍下完整影像的案件；而在此前四起致死事件中，沒有任何執法人員面臨刑事指控。

案發後，涉事ICE探員堅稱，因當下感受到威脅而開槍，但問題在於公開流傳的影片中，並未顯示古德有任何攻擊性行為或顯示危險的跡象；正是在這種官方說法與影像證據的落差中，公眾對執法者的不信任迅速擴大。

輿論之所以更傾向同情古德，並非出於情緒，而是基於清楚可查的事實背景。古德出生於科羅拉多州，是美國公民、也是三個孩子的母親，她的社群媒體上充斥著一名普通市民的生活軌跡，而非一個合理可被視為「威脅」的對象。

正因如此，許多人開始質疑：開槍或許根本不是探員的「被迫反應」，而是一場錯誤判斷、權力濫用，卻在當局的袒護下，幾乎注定不會被追責？

這種質疑並非孤立事件，從警察暴力，到如今的聯邦移民執法，一套熟悉的「自我辯護敘事」不斷重演；執法人員先聲稱受到威脅，官方迅速背書、調查程序封閉漫長，最終結果往往是未構成犯罪。當這套模式一次又一次被複製，問責便淪為形式。

更令人擔憂的是，ICE探員在地方城市的行動，游離於當地民主監督之外，這些聯邦人員可以在城市中部署武裝力量、進行高調執法、改變社區安全感，卻不需向地方政府交代。若政府拒絕正視ICE執法武力化與問責缺乏等問題，那麼下次被「錯誤判斷的人」，仍將是任何一個身處錯誤時間、錯誤地點的倒楣的普通人。

