我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

紐約客談／一雙靴子不能評判市長夫人

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

曼達尼是曼達尼，杜瓦吉是杜瓦吉。這本來不該是一個需要反覆澄清的命題，但在社群媒體與政治獵巫的交會處，這句話卻顯得格外必要。

曼達尼元旦就職後，輿論並未止於政策，而是迅速轉向他妻子杜瓦吉的穿著。幾雙被指價值數百元的靴子，成了攻擊曼達尼政府的象徵道具，彷彿民主社會主義者的配偶，也必須以清貧作為政治忠誠的證明。

且不論幾百元一雙的靴子是否是一種奢侈，曼達尼主張的是公共政策，是如何讓城市更可負擔；杜瓦吉則是一名獨立的藝術家，有自己的職業與收入來源。她不是曼達尼用來裝點自己的精緻掛件，更不是意識形態的櫥窗。要求她以「看起來夠不夠窮」來配合丈夫的政治立場，本質上是一種道德勒索，也是一種性別偏見。

更何況，藝術和民主社會主義本就不等於貧窮。杜瓦吉長年在國際媒體、文化機構與品牌間工作，靠專業換取報酬。民主社會主義從來不是要所有人穿得一樣、活得一樣，而是主張基本生活不該被市場擠壓殆盡。

長久以來，關於外貌的攻擊幾乎只會落在女性身上。總統大選期間，賀錦麗遭遇大量與其外貌、穿著和性別相關的仇女式攻擊，相比起針對男性候選人的同類信息更為頻繁且更具惡意。 2018年，模特兒歌手卡拉布魯妮(Carla Bruni)與時任法國總統沙克吉結婚，同年便繼續自己的音樂事業，發行專輯「好像什麼都沒有發生一樣(Comme si de rien n’était)」。不論是婚前還是婚後，嫁給市長還是總統，女性都有自己的職業、興趣和人生選擇，無需外界對她的期待或評價去打扮自己。

杜瓦吉說，她寧願是曼達尼的女朋友，以自己的身分被看見，而非活在「某某人的妻子」的標籤下。他是他，她是她。她可以賺錢，可以創作，可以穿值錢的靴子，可以不為任何人的政治立場交代。

曼達尼 沙克吉 社群媒體

上一則

保麗龍、旅館小塑膠瓶 紐約州即日起擴大禁用

下一則

亞當斯插手RGB人事 曼達尼凍租承諾恐受阻
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約客談╱保險箱失竊疑雲 責任怎麼釐清

紐約客談╱保險箱失竊疑雲 責任怎麼釐清
紐約客談／2026 紐約客和曼達尼測試年

紐約客談／2026 紐約客和曼達尼測試年
近半紐約客未投曼達尼 皇后區成「路線分歧」縮影

近半紐約客未投曼達尼 皇后區成「路線分歧」縮影
紐約客談／曼達尼能跨越警界與華社信任鴻溝？

紐約客談／曼達尼能跨越警界與華社信任鴻溝？

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
大雪嚴重打亂航空交通，在紐約三大機場導致逾千班飛機延誤。圖為達美航空公司班機在紐約州羅徹斯特機場冒雪降落。(路透)

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

2025-12-29 07:08
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位