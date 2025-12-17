我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

從族裔飛地到「群飛地」的法拉盛

紐約客談

提起「族裔飛地」(ethnic enclave)，大家並不陌生。飛地原本是純粹的地理學概念，指的是一塊領土被其他國家的領土完全包圍，後來援引到社會學，用來指代被主流社會包圍的族群聚居區。「飛」這個詞翻譯精妙，表達了一塊土地好似「飛」出母國，在他鄉形成一個獨立的有時候又與外界隔絕的「小島」。早期的曼哈頓華埠，便是典型的「族裔飛地」。

幾年前，社會學家又提出了「族裔群飛地」(ethnic transclave)的新概念，在族裔群飛地，「族裔飛地」進一步被商品化與觀光化，它販賣的更像是一種文化品牌，而提供這種產品或服務的勞動力，也不再局限在同族人之間。如今的華埠或者是曼哈頓的韓國城，就更像是一個族裔群飛地，人們去那裡更像是去消費一種亞洲文化，也有愈來愈多外族裔的小商家湧現並立，但很多時候，那裡的文化和經濟活動，已經和居住在那裡的老移民脫鉤了。

相比於布碌崙(布魯克林)8大道，皇后區的法拉盛更可謂處於這樣的拐點當中。一方面，它還是許多華人新移民的「第一站」，排著隊的職業介紹所、電匯店、雜貨店與藥房，以及貼在玻璃櫥窗上的租房和招室友的廣告，仍然在為初來者提供一套完整的生活機制，讓他們在最短時間也得以站穩腳跟。

另一方面，法拉盛在近些年豪華房林立，也是許多中國出海資本「試水」的第一站。也許在周邊賭場建成之後，它更會成為城市級的消費目的地。從外部視角來看，這或許帶來更多新鮮、開放、甚至是獵奇的文化與美食體驗。有一些經歷慣了曼哈頓熱門觀光區的遊客偶然到訪，可能會覺得此地又接地氣又快樂了胃，是「亞逼文化」和「鄉村朋克」的體現。然而，對於真正居住在此的移民來說，隨之而來的房租上漲和老店流失，恐怕不僅帶來懷舊的感傷，也構成了切實的生存挑戰。

曼哈頓 移民 華埠

上一則

最新民調：曼達尼支持度仍高 川普續跌

下一則

打擊逃票 紐約所有地鐵站將安裝新閘機 MTA：逃票行為減少了60%
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

旅美湖南同鄉會換屆 劉運疇連任會長

旅美湖南同鄉會換屆 劉運疇連任會長
紐約博彩委員會拍板 3「拉斯維加斯式」賭場牌照通過

紐約博彩委員會拍板 3「拉斯維加斯式」賭場牌照通過
紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛
紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

熱門新聞

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
紐約賭場項目推進，周邊賭場華裔員工評估跳槽可能；圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場牌照將拍板 周邊華裔同業思跳槽

2025-12-13 06:18

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友