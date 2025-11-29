紐約客談／如何讓紐約市公車變快

紐約市公車慢，路人皆知。市民對公車系統的不滿，甚至成了今年市長選舉的熱門議題。已當選市長的曼達尼 (Zohran Mamdani)不僅主張公車免費，還誓言提高公車速度。然而這兩個目標都障礙重重，難以一蹴而就。

過去多年來，大都會運輸署(MTA )一直與市府合作，尋求提高公車運行速度的方法，包括增設更多專用公車道、逐區重新設計公車路線、推出停靠站更少的快速公車系統等等。成功的案例包括曼哈頓14街的公車專用道，該路段大部分封閉，禁止其他車輛通行，公車的運行時間顯著縮短。然而整體來講，公車系統速度仍太慢，這在那些因沒有地鐵或通勤鐵路而被稱為「交通沙漠」的地區，市民更有切膚之痛。

曼達尼若有意全面提高公車速度，首先須與MTA攜手，花更大力氣減少交通壅堵，而交通壅堵往往與駕駛違規開行有關。近年MTA陸續推出自動攝影機執法系統(ACE)，在公車上安裝攝像頭，記錄非法阻塞公車專用道或停靠站、造成交通壅堵的駕駛行為。這些攝影機提供的證據會作為開立罰單 的依據，罰單則以郵件寄送給駕駛，的確起到了一定嚇阻效果。

MTA表示，用攝像頭執法「已使39條目標線路的公車平均速度提高5%……部分線路的速度提升幅度更高達30%」。這些設備也被證明能有效促使駕駛遵守交通規則，避免重犯而再度收到罰單；據MTA統計，屢犯駕駛不到 10%。

其次，曼達尼政府還須繼續與MTA合作，擴大「加速違規停車」(ACE)計畫。在紐約市，這是確保公車道和站點暢通無阻、保證公車準點運作的最經濟有效的方式。

再次，曼達尼政府還須延續亞當斯政府的工作，加快在全市範圍內擴展專用公交車道網路，並在曼哈頓其他橫貫街道(例如34街和42街)新建公交專用道，目前M34和M42路公交車在這些路段的運行速度全市最慢。