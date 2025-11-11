我的頻道

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

紐約客談╱ICE挖角NYPD？社群貼文惹議

紐約客談
美國移民與海關執法局(ICE)近日在社群平台發布一則針對紐約市警(NYPD)的招募廣告，內容看似尋常，實則暗藏政治意味；該貼發布在紐約市長選舉尚未塵埃落定、紐約市氛圍仍十分敏感之際，ICE的高調喊話，顯然不是單純的招募信息，而是一場惟恐天下不亂的政治表演。

貼文寫道，「NYPD警員，加入一個尊重你、你的家庭以及你對執法奉獻精神的機構」，這段話有意暗指市長選舉投票之前，支持度最高的曼達尼(Zohran Mamdani)很有可能當選，其進步派形象、主張減少警力負擔，讓警員對未來的工作環境感到不安；ICE選在彼時出手，分明意在挑動分歧，欲吸納對現狀不滿的執法人員，同時傳遞一種「我們才是真正支持警察」的訊息。

這樣的策略並非新鮮事，自川普上任以來，ICE已不只是移民執法機構，更像是象徵意味十足的政治工具，官員毫不忌諱作政治表態；這次針對NYPD的「挖角行動」，正是一例，正如市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)所言，ICE的行為是在「公然挑釁紐約市」，並試圖「讓紐約人彼此對立」。

更令人憂慮的是，這種看似玩笑式的操作，實際上揭示出紐約警務的結構性困境，警員工會(Police Benevolent Association union)主席亨德利(Patrick Hendry)指出，警員長期面臨超時工作與薪資偏低的問題，這是導致人員流失的根源。

顯然，當市府未能有效回應這些問題時，像ICE這樣的機構就能趁虛而入，以「尊重」與「穩定」為誘餌，吸走原本屬於城市的安全力量；對於作為移民大熔爐的紐約市而言，當ICE的身影愈多、NYPD的存在愈少，這座城市距離「對移民友善」就愈遠。

ICE 紐約市 移民

上一則

璀璨星城燈光藝術嘉年華 長島艾森豪威爾公園登場

下一則

防誘導輕生 AI安全防護法紐約州生效
