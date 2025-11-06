我的頻道

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

紐約客談／曼小小當選紐約市長 川大大功勞最大

有人把34歲的曼達尼稱為「曼小小」，把79歲的川普稱為「川大大」。曼小小與川大大是極端主義藤蔓上結的兩顆苦瓜，相克相生。曼小小當選紐約市長，川大大其實功勞最大。

紐約市是川大大的家鄉，他的家族還有不少產業仍在紐約市，所以為了阻止被他稱為「共產主義者」的曼小小成為紐約市長，川大大可以說手段用盡。

為了讓曼達尼的對手、前紐約州長葛謨變強大，川大大政府威逼利誘，逼退了尋求連任的現任市長亞當斯，卻在逼退民調較低的共和黨候選人史里華時踢到鐵板，操縱棄保的如意算盤落空。盡管如此，川大大仍不顧有關他是紐約市選舉「票房毒藥」的警告，在3日晚公然背書葛謨，怎奈葛謨並不領情。

初選結束以來，川大大不惜一次次親自上陣，威脅稱若曼小小當選紐約市長，必將扣留占紐約預算6.4%的聯邦撥款。為了證明他一言九鼎，他的政府悍然凍結了撥給紐約的180億元關鍵基礎設施經費，這使得已開工的曼哈頓二大道地鐵和跨哈德遜河的新鐵路隧道工程停擺。甚至連紐約市1億8700萬元聯邦反恐專項經費，他的政府也下手砍。只不過這些不僅未能讓紐約人更恐懼，反而徒增反感，成為曼達尼的催票動員令。

川大大一再聲稱要在包括紐約在內的民主黨主政城市部署更多聯邦執法人員甚至國民兵，加強移民執法。前不久聯邦移民與海關執法局(ICE)在曼哈頓華埠堅尼路小試牛刀，以近乎軍事化行動取締仿冒品，更讓曼小小的支持者找到著力點，大肆渲染紐約這一美國最大移民城市面臨的威脅，需要一個強有力的人去對抗。由此大大擠壓了溫和的葛謨的空間。

選戰最後階段，曼小小幾乎不用費口舌與葛謨辯政策，僅強調只有他才能對抗川大大，只有他才能確保庇護城市政策繼續實施，在移民社區拉票時便勢如破竹。

如今選戰雖已結束，但一個霸凌總統和一個極左市長的纏鬥恐怕才剛開始。

