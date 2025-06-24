紐約客談╱政治路上 沒有永遠的敵人

參選民主黨紐約市 長選舉的前州長葛謨 (Andrew Cuomo)從宣布參選至今，他的重返政壇之路所取得的支持，不乏過去曾嚴厲批評他的人，應驗了那句「這個世界沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益」。

葛謨當前的競選網站上列出愈來愈多的背書名單，不僅有來自工會、社區領袖和組織的支持，還有42名前任或現任民選官員；然而好笑的是，42人中曾有18人在葛謨2021年爆出醜聞時數度嚴厲批評過他，許多沒批評的人則是因為當時沒有在任。

「一個強大且已證實具備優秀能力的領袖」、「模範公務員」、「大膽、經驗豐富的領袖，具有清晰的願景和目標」，誰能想像到，如此形容葛謨的同一批人，在四年前他深陷性醜聞、療養院新冠死亡人數減少統計事件時，是這樣批評他的，「做了不當、非法的濫用行為」、「嚴重濫用權力」、「無法再有效領導紐約州 」。

其他民選官員的口吻中，則有認為葛謨在一眾參選人中，始終是最具備充足經驗的，並將他過去的錯誤輕描淡寫地帶過，「應給予他第二次機會」。

「相逢一笑泯恩仇」的戲碼在政治中經常上演，不難發現，這些來自民選官員的背書，是隨著葛謨在民調中的支持率愈發上升而增加的，大家都希望站對陣營，以免未來自己的政治生涯會遭到報復和阻礙。

然而這樣「見風使舵」的局面，往往最令選民深感擔憂，當利益成為政客之間支持與否的基準，那便意味著他們的立場通常並不堅定；此時選民唯有期望民選官員與自己的利益相通、期望民選官員真正關心民生，否則利益當前，誰都靠不住。