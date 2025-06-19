我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首

矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

紐約客談╱蘭德被捕 凸顯市府對移民無作為

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

在市主計長蘭德(Brad Lander)因護送一名被ICE鎖定的移民而短暫被拘捕後，市長亞當斯(Eric Adams)稱其行為是一場政治作秀，而州長霍楚(Kathy Hochul)儘管用激烈言詞譴責ICE的作為，但並未推動任何切實政策來捍衛移民利益。

蘭德被捕當日，亞當斯再次於記者會上強調，移民執法完全屬於聯邦政府職權，並呼籲媒體及民眾應直接質詢聯邦官員。亞當斯發出如此「踢皮球」的論調並不新鮮，早前在紐約市公立高中生迪倫被ICE逮捕時，他也曾重申移民事務屬聯邦管轄，稱市府並無介入權。

近幾周，聯邦政府的移民執法手段愈趨強硬，川普更公開要求ICE在民主黨執政城市加強突襲行動。紐約市近期也多次發生便衣、蒙面ICE探員在移民例行聽證會結束後，當場逮捕離場人士的事例。人心惶惶之下，只會推諉，而不維護市民權益；紐約人實在應該慶幸，還好亞當斯的任期僅剩幾月。

而霍楚則與蘭德同時現身其被釋放後的記者會，並嚴詞抨擊川普，「當你挑戰我們的價值、我們的權利以及我們州的人民時，我一定會站出來戰鬥，這一天已經到來」。她也宣布，州府將撥款5000萬元，以讓遭ICE逮捕的移民能夠獲得法律援助。

儘管她的豪言壯語聽起來勇氣十足，撥款5000萬元似乎也夠有誠意；但事實上，該筆資金並非新增預算，而是今年5月通過的州預算中的既有款項，且金額遠低於移民權益團體多年來要求數額。本會期內，霍楚未公開支持任何一項用以加強移民保護的州議會提案，這些法案最終也未能按時通過。相較於蘭德的以身試法，兩人虛偽的口號，是否更像是一場政治作秀？

移民 ICE 蘭德

上一則

曼哈頓僑社 設宴歡送陳永豐

下一則

布碌崙第20學區選出新12學委 華裔占6名
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約客談／蘭德被捕為政治秀？ 答案不重要

紐約客談／蘭德被捕為政治秀？ 答案不重要
阻聯邦削40億醫療科研經費 紐約聯合多地聲援訴訟

阻聯邦削40億醫療科研經費 紐約聯合多地聲援訴訟
美股最錢線／Fed按兵不動、中東動盪…投資人仍樂觀

美股最錢線／Fed按兵不動、中東動盪…投資人仍樂觀
華埠致信市長亞當斯 反對城區監獄改收容精神病患

華埠致信市長亞當斯 反對城區監獄改收容精神病患

熱門新聞

蘭德於下午4時左右被釋。聯邦檢察官辦公室表示正在調查其行為，之後再決定是否起訴。(美聯社)

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

2025-06-17 19:39
Q44公車行經緬街，是通勤族搭乘首選。(記者尤昱程╱攝影)

紐約法拉盛華翁OMNY付款 不熟操作未能即時出示紀錄遭MTA開罰

2025-06-17 07:48
紐約市皇后區居民近日在自家庭院發現一台用黑色膠帶包覆的手機，專家說這可能是不法分子用來監視屋主的手法。庭院示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Michael Morse）

紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置

2025-06-12 19:35
警方公布兩名嫌犯照片，呼籲民眾協助辨識。(市警提供)

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

2025-06-11 11:51
抗議者日前在曼哈頓舉行的示威活動中高舉支持洛杉磯抗爭、反對軍隊入城的標語。(記者許君達╱攝影)

抗議川普集權 紐約、長島「不要國王」遍地開花

2025-06-14 07:46
納蘇郡警方近日偵破一起針對長者的重大詐騙案。經調查，嫌犯為現年44歲、住在法拉盛的華裔男子陳登進。(取自納蘇郡警方)

專騙長者？紐約法拉盛華男得手數萬元 還有其他受害人嗎

2025-06-13 12:41

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮