紐約客談╱蘭德被捕 凸顯市府對移民無作為

在市主計長蘭德 (Brad Lander)因護送一名被ICE 鎖定的移民 而短暫被拘捕後，市長亞當斯(Eric Adams)稱其行為是一場政治作秀，而州長霍楚(Kathy Hochul)儘管用激烈言詞譴責ICE的作為，但並未推動任何切實政策來捍衛移民利益。

蘭德被捕當日，亞當斯再次於記者會上強調，移民執法完全屬於聯邦政府職權，並呼籲媒體及民眾應直接質詢聯邦官員。亞當斯發出如此「踢皮球」的論調並不新鮮，早前在紐約市公立高中生迪倫被ICE逮捕時，他也曾重申移民事務屬聯邦管轄，稱市府並無介入權。

近幾周，聯邦政府的移民執法手段愈趨強硬，川普更公開要求ICE在民主黨執政城市加強突襲行動。紐約市近期也多次發生便衣、蒙面ICE探員在移民例行聽證會結束後，當場逮捕離場人士的事例。人心惶惶之下，只會推諉，而不維護市民權益；紐約人實在應該慶幸，還好亞當斯的任期僅剩幾月。

而霍楚則與蘭德同時現身其被釋放後的記者會，並嚴詞抨擊川普，「當你挑戰我們的價值、我們的權利以及我們州的人民時，我一定會站出來戰鬥，這一天已經到來」。她也宣布，州府將撥款5000萬元，以讓遭ICE逮捕的移民能夠獲得法律援助。

儘管她的豪言壯語聽起來勇氣十足，撥款5000萬元似乎也夠有誠意；但事實上，該筆資金並非新增預算，而是今年5月通過的州預算中的既有款項，且金額遠低於移民權益團體多年來要求數額。本會期內，霍楚未公開支持任何一項用以加強移民保護的州議會提案，這些法案最終也未能按時通過。相較於蘭德的以身試法，兩人虛偽的口號，是否更像是一場政治作秀？