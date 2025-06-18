紐約客談／蘭德被捕為政治秀？ 答案不重要

距離紐約市長初選一周整，現任市主計長的參選人蘭德 ，於聯邦移民 法院外護送一名被告時，遭聯邦移民和海關執法局(ICE)探員拘捕。無論這是否是一次背水一戰的政治作秀，蘭德以身試法，再次應證了川普 執政下移民執法系統的殘忍與無序，相較於事件中所體現的美國對於移民問題的分裂態度，其動機是最不值得討論的話題。

近月來，洛杉磯針對ICE執法的抗議與騷亂持續延燒，芝加哥、新澤西等多地遭「ICE掃蕩」的消息也甚囂塵上；生活在紐約的新移民，面對聊天群組裡接連不斷的壞消息，表示最擔心的就是「紐約陷落」，在新移民眼中看來，現任市長亞當斯軟弱、遲遲未就捍衛移民利益而表明立場；而蘭德此舉對於生活在不安中的移民而言，無疑是一劑強心針，「一下對他非常有好感，他應該當選」。

蘭德被捕後，亞當斯的前幕僚長卡羅尼(Frank Carone)發文暗諷他「值得一座奧斯卡」。日前已公開背書蘭德的社區領袖于金山直言，哪怕蘭德被捕是作秀，「那也是川普總統給的機會」。川普執政期間已針對過綠卡持有者、國際學生，甚至逮捕公民的新聞也早有發生；相信每一位不是持有美國護照的少數族裔，都懷疑過自己在這片土地上是否安全。對於一個由移民建立的國家，造成社會如此恐慌，是否是執政上的失敗？

蘭德被捕到底是不是一場政治作秀？答案並不重要，重要的是，美國對於移民的基本價值觀從未真正達成共識。支持與反對之間的距離，正在川普時代以來的激烈對立中愈拉愈遠；國歌裡所唱的「自由的國土，勇士們的家鄉」，卻也正讓每一個收起感召的移民，成為這場撕裂裡最無力的棋子。