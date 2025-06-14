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紐約客談╱讓示威不失控 讓民主不沉默

紐約客談
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這幾年只要一有全國性的抗議活動，紐約市永遠不會缺席。民眾和警方嚴正以待，尤其加州抗議升溫情況下，更讓即將到來的抗議增加更多煙硝氣息。社群網路上怵目驚心的影片更是讓許多抗議民眾被貼上「暴民」、「非法」的標籤，但每個人背後所承擔的壓力與故事卻不曾被關注過。

每當示威走上街頭，警察就會一層層圍住現場，警民之間的緊張局勢更是一觸即發，這或許是一種對抗，但更多時候，是一種彼此都無法完全信任的僵持。過去多場大規模鎮壓更是加深彼此之間的不信任，抗議的人擔心說不出口的話被壓下去，執法人員則擔心情勢失控，各自有必須承擔的風險，難以輕易分辨對錯，但傷害卻也是直接落在基層的警民身上。

紐約人向來有話直說，有情緒就表達，但「怎麼說」也同樣重要。無人想見到暴力行為，特別是紐約市人潮湧動、街道擁擠的場域，一旦發生嚴重肢體衝突影響範圍恐將波及其他用路人。但隨著對政策的失望和氣憤情緒逐漸累積，人們的不滿也是可想而知，若緊繃的弦在某個特定時刻斷裂，後續帶來的餘波恐讓和平抗爭蒙塵。

或許沒有完美的答案，但保持一點克制，多一點體諒，讓這座城市在喧囂中仍能維持它最珍貴的部分，讓紐約成為容得下不同聲音，也容得下彼此不完全同意，卻願意和平共處的地方。民主國家的可貴，便是人們可以自由地發表、吶喊自己的想法，雖然民主有時可能會過了度，但喧囂總比沉默好，多元的意見表達總比威權的威壓來得繽紛，把握能夠闡述言論的空間，也尊重他人的意見，若我們總是以單一角度把別人的行為視為錯誤或暴行，可能也讓民主空間少了能討論的機會。

紐約市 加州

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