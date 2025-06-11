紐約客談／禁令包圍的不只是國門 還有價值觀

川普 政府日前針對19個國家的旅行禁令再次攪動了國際輿論，川普稱此舉是回應科州最近發生的反猶事件。然而這套說辭的背後，卻不難看出「去全球化」陰影日益逼近的的灰暗現實。

將廣大地區視為毒販、罪犯和強姦犯的來源地，再援引單一事件作為全面禁令的理由，本身就是一種典型的以偏概全、政治意味大於實際效用的行為。僅憑國籍和宗教信仰來針對某些人群，也顯然與「自由、正義和人人平等」的美國核心價值觀背道而馳。在經歷了數十年的偏見、歧視 和仇恨之後，我們每個人都本應對此類政策保持警惕。我們是否會成為旅行禁令的下一個目標，或許只是時間問題。

頻繁或範圍廣泛的旅行禁令無疑是一種「去全球化」的信號。它暗示著國家之間的邊界將變得更加固化，人員、商品和資本的流動將受到更多限制。這將對全球經濟復甦和跨文化理解帶來嚴峻挑戰。美國歷史也處處可見排外情緒的影子。

從1882年禁止中國勞工入境的「排華法案」，到1917年禁止大部分亞洲國家移民入境的「亞洲禁區法」，這些政策都基於對特定群體「不適合」成為美國公民 的歧視性判斷。川普政府的旅行禁令在法律上試圖規避直接的種族或宗教歧視指控，但其背後的潛在動機和實際影響，仍與歷史上的歧視性政策有著異曲同工之處。

與2017年1月首次「穆斯林禁令」引發的機場大規模抗議和強烈反彈相比，這次的禁令2.0似乎並未見到太大的波瀾。這本身就是一個值得深思的現象。許在川普主義大行其道之後，曾經令人震驚和禁忌的事情，如今已漸漸成為常態。這種麻木的、緩慢的以及美國政治文化的重塑，或許正是川普時代將留下的危險的遺產。