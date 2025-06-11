我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森：加州不會是最後一個 我們正親眼目睹民主遭受攻擊

民調：搖擺選民挺川普強硬處理洛杉磯動亂 紐森不得民心

紐約客談／禁令包圍的不只是國門 還有價值觀

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

川普政府日前針對19個國家的旅行禁令再次攪動了國際輿論，川普稱此舉是回應科州最近發生的反猶事件。然而這套說辭的背後，卻不難看出「去全球化」陰影日益逼近的的灰暗現實。

將廣大地區視為毒販、罪犯和強姦犯的來源地，再援引單一事件作為全面禁令的理由，本身就是一種典型的以偏概全、政治意味大於實際效用的行為。僅憑國籍和宗教信仰來針對某些人群，也顯然與「自由、正義和人人平等」的美國核心價值觀背道而馳。在經歷了數十年的偏見、歧視和仇恨之後，我們每個人都本應對此類政策保持警惕。我們是否會成為旅行禁令的下一個目標，或許只是時間問題。

頻繁或範圍廣泛的旅行禁令無疑是一種「去全球化」的信號。它暗示著國家之間的邊界將變得更加固化，人員、商品和資本的流動將受到更多限制。這將對全球經濟復甦和跨文化理解帶來嚴峻挑戰。美國歷史也處處可見排外情緒的影子。

從1882年禁止中國勞工入境的「排華法案」，到1917年禁止大部分亞洲國家移民入境的「亞洲禁區法」，這些政策都基於對特定群體「不適合」成為美國公民的歧視性判斷。川普政府的旅行禁令在法律上試圖規避直接的種族或宗教歧視指控，但其背後的潛在動機和實際影響，仍與歷史上的歧視性政策有著異曲同工之處。

與2017年1月首次「穆斯林禁令」引發的機場大規模抗議和強烈反彈相比，這次的禁令2.0似乎並未見到太大的波瀾。這本身就是一個值得深思的現象。許在川普主義大行其道之後，曾經令人震驚和禁忌的事情，如今已漸漸成為常態。這種麻木的、緩慢的以及美國政治文化的重塑，或許正是川普時代將留下的危險的遺產。

川普 歧視 美國公民

上一則

寇頓和莊文怡頒發布碌首屆傑出男士獎 多人獲殊榮

下一則

市長參選人麥瑞 與法拉盛房東房客座談
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普扳回一城 法院裁准可暫時續推全球關稅政策

川普扳回一城 法院裁准可暫時續推全球關稅政策
川普批加州示威者「畜牲」：洛杉磯變垃圾堆 要長期駐軍

川普批加州示威者「畜牲」：洛杉磯變垃圾堆 要長期駐軍
川普指控「加州州長」付錢給洛杉磯抗議民眾 又改口說是別人

川普指控「加州州長」付錢給洛杉磯抗議民眾 又改口說是別人
不顧加州政府反對 川普派陸戰隊進駐洛杉磯

不顧加州政府反對 川普派陸戰隊進駐洛杉磯

熱門新聞

白石鎮一帶靜謐，大多為住宅區。(取自Google街景)

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

2025-06-09 19:53
位於東村的川菜館「川山甲」（Sichuan Mountain House）更擠進前十大，成為唯一入選該名次段的中餐廳。從左至右：麻婆豆腐、青一色毛血旺、魚香肉絲。(記者范航瑜／攝影)

紐約百大餐廳榜7中餐上榜 這家川菜館擠進前十

2025-06-04 19:41
長島納蘇郡一對華裔夫婦自3月30日從其價值近400萬元的住宅中失蹤以來已逾兩個月，目前聯邦調查局(FBI)已介入調查此案。(納蘇郡警局)

長島華裔夫婦豪宅失蹤 2子女在家 FBI介入調查

2025-06-06 21:20
白熊水餃店位於40路與王子街交界處，是一家不起眼的街角小店。(記者高雲兒╱攝影)

紐時百大餐廳「白熊水餃店」3度入選 招牌菜是紅油餛飩

2025-06-07 20:51
要求房東負擔仲介費的「公寓租賃費用公平法案」(又稱FARE法案)將於11日(周三)生效。(記者范航瑜／攝影)

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

2025-06-10 07:43
全美約有150萬名國際學生持F-1或M-1簽證居留，紐約大學(NYU)國際學生居全美各大學之冠。圖為紐約大學畢業生參加在洋基球場舉行的畢業典禮。 (路透)

全美150萬國際生 紐約大學最多 哥大第3

2025-06-05 15:36

超人氣

更多 >
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬

快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分
路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…
洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中