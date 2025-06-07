我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄大規模空襲基輔釀6死80傷 川普：烏自己給了普亭理由

馬斯克提議成立新政黨 黨名都想好了

紐約客談／初選眉角多 投票需謹慎

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

距離紐約市民選出未來四年城市領導者的日子愈發臨近，各路人馬或摩拳擦掌、或磨刀霍霍，都已開始了最後的衝刺。而對於選民來說，如何能讓自己手中的一票發揮出最大價值，還是值得做一番功課的。暫且不談各參選人的具體政見，單就選舉的規則和流程，就有很多值得注意的地方。

根據紐約市憲章，6月24日進行的初選實行「排名選擇」(Ranked Choice Voting)制，這種制度制度比常見的其他選舉要複雜一些。投票時，選民可依照自己的喜好，在每個職位上最多選出五名參選人，並按照喜好程度將他們排定順序。在計票時，首輪只計入所有選民的第一順位人選，如無人單獨過半，則淘汰得票最少者。如果你最喜歡的人慘遭淘汰，那麼你的第二順位人選就將在第二輪計票中得到你的選票。以此類推，直到淘汰賽僅剩兩人時，再一局定勝負。這意味著，只要你在自己的五票中曾經投給過其中的某位，他們最終都有機會得到你的神聖一票。

如此複雜設計的初衷，目的是為了讓參與人數眾多的黨內初選中增加懸念，並確保政見相似的參選人不至於受困於「分票效應」而空耗戰鬥力。不過這也給部分選民帶來了些許困惑，比如，據稱在上屆市長初選中，部分華人由於太支持華裔參選人楊安澤，而把五票全投給他，導致選票作廢。

對於華裔民主黨選民來說，本次初選還有一個值得特別注意的問題。現任市長亞當斯已退出初選，但另一參選人歐德思與亞當斯姓氏相同，因此在選票上仍會出現中文音譯的「亞當斯」字樣。不過，此「亞當斯」非彼亞當斯，千萬莫投錯。

亞當斯 紐約市 華裔

上一則

賓州眾議會通過決議 支持台灣

下一則

2男闖法拉盛商家持槍行搶 1落網1在逃
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市府：明年學校預算不減 編1.28億穩定經費

紐約市府：明年學校預算不減 編1.28億穩定經費
布碌崙橋下「拱門」 市府將打造滑板聖地

布碌崙橋下「拱門」 市府將打造滑板聖地
民主黨市長初選首場辯論 群攻葛謨

民主黨市長初選首場辯論 群攻葛謨
滅火器噴鞋慶祝致敬奧運傳奇 16歲高中生冠軍飛了

滅火器噴鞋慶祝致敬奧運傳奇 16歲高中生冠軍飛了

熱門新聞

華人裝修業者輕信一新澤西客戶是中國高官，本著信任和崇拜的心態，未與對方簽合同便先行墊資開工，結果事後對方不認帳並拒絕付款，損失總額近7萬元。圖僅示意，為新澤西州豪宅社區。(本報記者／攝影)

輕信客戶是中國高官 華人裝修商未簽合同被坑7萬

2025-05-30 20:00
位於東村的川菜館「川山甲」（Sichuan Mountain House）更擠進前十大，成為唯一入選該名次段的中餐廳。從左至右：麻婆豆腐、青一色毛血旺、魚香肉絲。(記者范航瑜／攝影)

紐約百大餐廳榜7中餐上榜 這家川菜館擠進前十

2025-06-04 19:41
根據居住在賭檔對面目擊者提供影片可見，警方將一蓋著白布的擔架抬出地下室，目擊者也在影片中對疑似出人命的案件表示震驚。(受訪者提供)

布碌崙8大道深夜血案 華人賭檔糾紛武鬥致兩傷

2025-05-31 17:53
華人電召車司機表示，來回曼哈頓華埠的車單正在逐年下降。(記者鄭怡嫣╱攝影)

電召車司機 見證曼哈頓華埠人潮與生機衰退

2025-05-31 07:42
全美約有150萬名國際學生持F-1或M-1簽證居留，紐約大學(NYU)國際學生居全美各大學之冠。圖為紐約大學畢業生參加在洋基球場舉行的畢業典禮。 (路透)

全美150萬國際生 紐約大學最多 哥大第3

2025-06-05 15:36
國會眾議員納德勒的辦公室遭國土安全部警察闖入，一名職員被上銬。圖為納德勒此前在曼哈頓華埠參加活動。(記者顏嘉瑩╱攝影)

藏匿騷亂者？國安部警察闖曼哈頓國會議員辦公室抓職員

2025-06-02 07:33

超人氣

更多 >
數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭

數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭
DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救
馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普

馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普
「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因

「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因
和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學

和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學