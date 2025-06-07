紐約客談／初選眉角多 投票需謹慎

距離紐約市 民選出未來四年城市領導者的日子愈發臨近，各路人馬或摩拳擦掌、或磨刀霍霍，都已開始了最後的衝刺。而對於選民來說，如何能讓自己手中的一票發揮出最大價值，還是值得做一番功課的。暫且不談各參選人的具體政見，單就選舉的規則和流程，就有很多值得注意的地方。

根據紐約市憲章，6月24日進行的初選實行「排名選擇」(Ranked Choice Voting)制，這種制度制度比常見的其他選舉要複雜一些。投票時，選民可依照自己的喜好，在每個職位上最多選出五名參選人，並按照喜好程度將他們排定順序。在計票時，首輪只計入所有選民的第一順位人選，如無人單獨過半，則淘汰得票最少者。如果你最喜歡的人慘遭淘汰，那麼你的第二順位人選就將在第二輪計票中得到你的選票。以此類推，直到淘汰賽僅剩兩人時，再一局定勝負。這意味著，只要你在自己的五票中曾經投給過其中的某位，他們最終都有機會得到你的神聖一票。

如此複雜設計的初衷，目的是為了讓參與人數眾多的黨內初選中增加懸念，並確保政見相似的參選人不至於受困於「分票效應」而空耗戰鬥力。不過這也給部分選民帶來了些許困惑，比如，據稱在上屆市長初選中，部分華人由於太支持華裔 參選人楊安澤，而把五票全投給他，導致選票作廢。

對於華裔民主黨選民來說，本次初選還有一個值得特別注意的問題。現任市長亞當斯 已退出初選，但另一參選人歐德思與亞當斯姓氏相同，因此在選票上仍會出現中文音譯的「亞當斯」字樣。不過，此「亞當斯」非彼亞當斯，千萬莫投錯。