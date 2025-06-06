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紐約客談╱華埠變觀光點 小商家也應思考轉型?

紐約客談
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曼哈頓華埠曾經是新移民落腳的第一站，也是無數華人家庭的創業起點。然而，隨著移民社群遷居法拉盛、布碌崙(布魯克林)等地，華埠逐漸從一個以服務本地華人為主的移民社區，轉變成為外地遊客慕名而來的觀光景點。在這樣的變化下，街頭的小商家、老字號餐館，都不得不重新思考，「我們的客人是誰？我們賣的東西還合時宜嗎？」

華埠街頭林立的網紅奶茶店、禮品店內售賣的潮流玩具，無一不體現了小商家想要追趕潮流、抓住年輕客群的心。流行是一陣風，但在關稅戰帶來的成本升高之下，華埠老店也不得不踮踮腳、咬咬牙站上風口；而流行刮來的風太過強勁，也致使華埠各店家售賣趨同的商品，反而無法凸顯自己的特色。

如今風頭最強勁的Labubu，在勿街上走幾百米，就能看到起碼五家店在售賣一樣的款式。盡管備受歡迎，但當客人需求量平均分攤到各店鋪，每家店每日能賣出的也不過十個左右；也因競爭激烈，商家只能不斷壓低價格來爭取客戶，讓所得收益不那麼理想。

其實，無論是在TikTok上爆紅的平價波蘿包、還是節假日排起長隊的點心酒樓，華埠最成功的店家都是在社區紮根已久的「寶藏店舖」，而非迎合潮流的觀光類消費品。對於願意前來華埠的遊客而言，本身最吸引他們的，就是移民社區沈澱的百年歷史。

假使一群遊客為了探究華人移民文化而來，卻發現華埠店家與時報廣場的無異，他們是否會失望？誠然，觀光客的出現帶來了新收入、新可能，但若華埠最後成為另一個「主題公園式景點」，它恐怕也會失去吸引遊客的魅力。

華埠 移民 觀光

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