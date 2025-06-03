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紐約客談／對抗摩天監獄 僅有勇氣還不夠

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圍繞華埠監獄的問題，已延續多年。這場無休止的喋喋不休，罵走了一些議員、新的民代登台，甚至以這場社區抗爭為主題的紀錄片，都完成了曠日持久的製作。唯一未變的，是工程的進展和當權者的決心。當疫情陰霾過後，捲土重來的市府當局，再也沒給社區抗爭人士機會，迅速拆掉了舊監獄大樓，製造一種既成事實：只要無人想荒廢這塊緊鄰華埠核心的珍貴地皮，就不得不思考如何新建、新建什麼。

社區最新提出的補償性方案，證明抗爭者們不是「為反而反」，而是一直在尋找最優解方。對此，來自各方的聲音似乎對「監獄改住宅」的總體思路也無一反對。

不過，凡事都要從可行性和必要性兩方面分析。從當局的角度看，既然雷克島監獄要關閉，那就必須在城內其他地方另尋獄址，即使不在華埠，也會在基普灣、哈林區或英伍德。如不能撤除這一必要性，社區民意注定難以阻擋當局的決策。

從可行性上看，重新啟用華埠旁的另一處已荒廢拘留設施的設想當然很理想。問題是，物有所主，如果聯邦不願放棄自己擁有的財產，即使柏路的聯邦懲教所廢棄成渣，也沒人有權自作主張地「物盡其用」。對社區來說，連區區市府都無法搞定，靠什麼去跟聯邦對話？在與川普政府的談判中，「你沒有牌」，就別奢求撈到好處。

在市府和議會都面臨改選的當下，留給華埠的最大機會，或許只有期待行政和立法當局的大面積改換門庭。如能撤銷關閉雷克島的強制要求、或選上一位對城區監獄問題另有想法的新市長，才有可能實現下一步的騰挪。

華埠 疫情 川普

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