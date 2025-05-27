紐約客談／走出華人核心區的華裔政客

市議會初選在即，隨著近年紐約政治環境出現從左向中的調整趨勢，多個由進步派占據的議席即將面臨強力的挑戰。在位於布碌崙(布魯克林)南區的第38選區，擁有現任優勢的左派議員阿維萊斯(Alexa Avilés)將與華裔 挑戰者葉凌霞狹路相逢。

經過兩年前的選區重畫，華裔人口最集中的8大道核心區，被切割給了新成立的43選區，更南邊的戴克高地(Dyker Heights)則被歸入38區。新的38選區，從紅鉤區(Red Hook)的進步派大本營，到相對保守且有產的戴克高地白人社區，位於中間的華人 區又被一分為二，造就了一個族裔和階層差異極大的「縫合怪」。而根據人口數據，該區內西語裔人口占37%、亞裔 占32%，這意味著，沒有一個主體族群能在這個選區中獨占話語權，協調各族群和階層的共同利益更是艱難。

分析人士普遍認為，這是一場有懸念的選戰。由於人口結構的複雜性，在任的阿維萊斯無法用傳統的左派民粹策略一招鮮吃遍天、挑戰的葉凌霞也不可能只靠打華人牌取勝。

從最近一次同台交鋒看，兩人為社區奉上了一場言之有物的政綱辯論。他們所提出的社區關切，住房、治安和教育，幾乎完全一致，也基本契合了民間的體感。建立在問題意識的共識之上，兩名參選人以各自提出的解決方案交鋒，都展示出了足夠的理性精神與去意識形態化。在政治極化、競選普遍淪為低級攻訐鬥獸場的當下，這樣的體面辯論著實可貴。

到目前為止，紐約的華裔政客普遍只能主場作戰，像葉凌霞這樣半走出華人核心區的還不多見。如果她這次挑戰能獲成功，將是華人從政走向成熟的一次重要且必要的突破。