我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公園烤肉傳出槍響…費城爆大規模槍擊 至少2死8傷

庫克的「川普攻略術」失效？蘋果成關稅戰靶心

紐約客談／走出華人核心區的華裔政客

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

市議會初選在即，隨著近年紐約政治環境出現從左向中的調整趨勢，多個由進步派占據的議席即將面臨強力的挑戰。在位於布碌崙(布魯克林)南區的第38選區，擁有現任優勢的左派議員阿維萊斯(Alexa Avilés)將與華裔挑戰者葉凌霞狹路相逢。

經過兩年前的選區重畫，華裔人口最集中的8大道核心區，被切割給了新成立的43選區，更南邊的戴克高地(Dyker Heights)則被歸入38區。新的38選區，從紅鉤區(Red Hook)的進步派大本營，到相對保守且有產的戴克高地白人社區，位於中間的華人區又被一分為二，造就了一個族裔和階層差異極大的「縫合怪」。而根據人口數據，該區內西語裔人口占37%、亞裔占32%，這意味著，沒有一個主體族群能在這個選區中獨占話語權，協調各族群和階層的共同利益更是艱難。

分析人士普遍認為，這是一場有懸念的選戰。由於人口結構的複雜性，在任的阿維萊斯無法用傳統的左派民粹策略一招鮮吃遍天、挑戰的葉凌霞也不可能只靠打華人牌取勝。

從最近一次同台交鋒看，兩人為社區奉上了一場言之有物的政綱辯論。他們所提出的社區關切，住房、治安和教育，幾乎完全一致，也基本契合了民間的體感。建立在問題意識的共識之上，兩名參選人以各自提出的解決方案交鋒，都展示出了足夠的理性精神與去意識形態化。在政治極化、競選普遍淪為低級攻訐鬥獸場的當下，這樣的體面辯論著實可貴。

到目前為止，紐約的華裔政客普遍只能主場作戰，像葉凌霞這樣半走出華人核心區的還不多見。如果她這次挑戰能獲成功，將是華人從政走向成熟的一次重要且必要的突破。

華人 華裔 亞裔

上一則

黃建中 獲選華裔美國退伍軍人會新任主席

下一則

布碌崙州參議員22選區補選 民主黨薩頓高票勝出
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議
紐約客談/亞裔利益 不能只是選舉口號

紐約客談/亞裔利益 不能只是選舉口號
紐約客談／長島華人家長的教育覺醒

紐約客談／長島華人家長的教育覺醒
紐約客動起來 5/28至9/17到布萊恩公園上免費瑜伽

紐約客動起來 5/28至9/17到布萊恩公園上免費瑜伽

熱門新聞

一對華人夫婦自3月30日晚間在長島自宅內最後一次露面後，至今失聯將近兩個月。納蘇郡警方證實，此案尚在積極調查中。(納蘇郡警局)

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

2025-05-23 18:32
紐約州共和黨眾議員加巴里諾。（美聯社）

睡過頭沒投票…他讓預算法案險翻車 強生：我想掐死他

2025-05-22 16:40
多位移民律師指出，近期，不少居住紐約的非公民身分者在自海外返美時，遭到機場海關與邊境保護局(CBP)人員的嚴格盤查。(路透)

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

2025-05-26 09:08
張女士22日前往亞總會求助，表示自己因此事身心俱疲，希望能尋找有同樣遭遇的受害者提供說法，以洗刷冤屈。(記者馬璿／攝影)

皇后區華人取款遭詐反被上銬 被控竊盜罪關押24小時

2025-05-23 02:30
在2023和2024年大量中國走線移民抵美的高峰期中，女性人數明顯上升。研究走線的學者陳國霖說，許多店鋪雖名義上登記為按摩院，實際上多涉及性服務。(記者高雲兒╱攝影)

走線華女進性產業引拐賣爭議 陳國霖：多數非人口販運受害者

2025-05-22 06:32
州長霍楚表示，若聯邦眾院共和黨預算提案過關，將導致紐約州每年損失約135億元，並使多達150萬名居民失去白卡或紐約州基本計畫。(取自州長辦公室)

霍楚：150萬紐約州民 恐失白卡或基本計畫

2025-05-19 20:09

超人氣

更多 >
新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場
應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算

應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算
華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為

華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為
港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」
近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議