紐約客談/亞裔利益 不能只是選舉口號

距離6月的民主黨初選僅餘數周，前州長葛謨領先，其他參選人緊追。然而熱鬧造勢下，市內150萬亞裔 的聲音似未得到足夠重視，雖然口號裡充斥「反仇恨」、「挺小商業」，但只聞樓梯響，實際政策卻仍不夠多。

亞裔占全市人口近兩成，疫情 與仇恨浪潮後大量商戶倒閉，租金 減免、語言協調、治安巡邏也急待資源。教育方面，華人希望保留SHSAT並增額，也期盼學校增設雙語支援，同時增加對新移民的幫助和校園仇恨通報。

治安方面，警局雖已設仇恨犯罪專隊，但社區仍有反映報案時語言不便、偵查結果不明、後續支援不足。若下一任市長真要貫徹「反仇恨」口號，就必須拿出具體而可量化的行動藍圖，從增設多語言報案管道、公開偵辦進度到完善法律支援等面向同步發力。

經濟層面，除了常被提及的租金減免與低息貸款，還應將亞裔小商戶納入更多幫扶計計畫，如預留更多的公共採購合同給少數族裔企業。對於遭遇仇恨攻擊或疫情重創的商家，提供法律諮詢、協助重建門面、降低關門風險等措施，更能補足現行政策缺口。

然而，再完善的政綱也需要選票才能兌現。隨排名選擇制進一步放大「第二、第三偏好」的重要性，亞裔選民若能在初選日踴躍投票、理性排序，便有機會將真正重視族群利益的候選人推向勝局。同時，社區組織應持續舉辦選民教育講座，協助新登記選民了解如何正確填寫選票。

亞裔社群不能再被動等待善意，而要主動用選票與政策監督，把「反仇恨」與「挺小商業」從口號變成具體政策與撥款。