紐約客談/校園霸凌 未必流血

本月初，兩名華裔少女在皇后區凱辛納走廊公園遭集體毆打，引起社區廣泛震驚。案件雖發生在校外，施暴者多為青少年，行為與校園生活息息相關。許多家長站出來，除了要求嚴懲施暴者，更希望重新討論一個根本問題：什麼才算校園霸凌？學校和社會應該如何面對？

據不少華人 家長反映，除了這樣的惡性毆打事件，許多孩子還長期在校遭排擠、羞辱、網路中傷，但校方回應常是「沒有證據」、「不是在學校發生」，導致事件被淡化或無疾而終。特別是語言霸凌與心理壓力，即使對學生影響深遠，卻因「看不見、摸不著」而難以啟動正式程序。有家長試圖為孩子辦理轉學，卻被告知「未構成霸凌」，只因孩子沒有外傷。

這樣的標準顯然過時，校園霸凌不是只有「打人」才算。根據紐約市教育局 的定義，言語攻擊、社交孤立、網路羞辱等皆屬霸凌行為。然而，制度的落差在於，即使有明確定義，實際執行卻缺乏工具與資源。教師未受充分訓練，心理輔導人力短缺，學生即使求助，也常被視為「小題大作」。不少華人家庭受文化影響，對心理求助有所顧忌，更讓問題雪上加霜。

雖然每次惡性霸凌的事件都大隻能得到妥善處理，但是處理霸凌不能只靠個案懲罰，更要從制度與預防著手。學校應建立有效通報系統，強化心理輔導，並將反霸凌教育納入日常課程，而非每年一次的形式講座。教師與行政人員必須具備辨識與介入的能力，不能再以「沒看到」、「不確定」為由被動應對。

校園霸凌不只是孩子之間的問題，更是教育系統是否守護弱者、是否理解心理傷害的試金石。真正的安全，不只是裝上幾支監視器，更在於讓每個孩子都知道——他們被保護、被理解，也有說話的權利。