我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：特斯拉6月底前在德州測試自駕計程車

中國區域影響力擴大 紐西蘭副總理：太平洋絕不能成為「軍事區」

紐約客談/校園霸凌 未必流血

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

本月初，兩名華裔少女在皇后區凱辛納走廊公園遭集體毆打，引起社區廣泛震驚。案件雖發生在校外，施暴者多為青少年，行為與校園生活息息相關。許多家長站出來，除了要求嚴懲施暴者，更希望重新討論一個根本問題：什麼才算校園霸凌？學校和社會應該如何面對？

據不少華人家長反映，除了這樣的惡性毆打事件，許多孩子還長期在校遭排擠、羞辱、網路中傷，但校方回應常是「沒有證據」、「不是在學校發生」，導致事件被淡化或無疾而終。特別是語言霸凌與心理壓力，即使對學生影響深遠，卻因「看不見、摸不著」而難以啟動正式程序。有家長試圖為孩子辦理轉學，卻被告知「未構成霸凌」，只因孩子沒有外傷。

這樣的標準顯然過時，校園霸凌不是只有「打人」才算。根據紐約市教育局的定義，言語攻擊、社交孤立、網路羞辱等皆屬霸凌行為。然而，制度的落差在於，即使有明確定義，實際執行卻缺乏工具與資源。教師未受充分訓練，心理輔導人力短缺，學生即使求助，也常被視為「小題大作」。不少華人家庭受文化影響，對心理求助有所顧忌，更讓問題雪上加霜。

雖然每次惡性霸凌的事件都大隻能得到妥善處理，但是處理霸凌不能只靠個案懲罰，更要從制度與預防著手。學校應建立有效通報系統，強化心理輔導，並將反霸凌教育納入日常課程，而非每年一次的形式講座。教師與行政人員必須具備辨識與介入的能力，不能再以「沒看到」、「不確定」為由被動應對。

校園霸凌不只是孩子之間的問題，更是教育系統是否守護弱者、是否理解心理傷害的試金石。真正的安全，不只是裝上幾支監視器，更在於讓每個孩子都知道——他們被保護、被理解，也有說話的權利。

華人 紐約市 教育局

上一則

市府擬增資托育撥款 數萬家庭暫保補助資格

下一則

啟揚文化中心慶亞太月 音樂會吸引百人參與
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約客談／鐵路罷工凸顯紐約居住困局

紐約客談／鐵路罷工凸顯紐約居住困局
紐約客談／城市內的石棉 看不見的危害

紐約客談／城市內的石棉 看不見的危害
紐約客談／華人卡車司機 未來還走得通嗎

紐約客談／華人卡車司機 未來還走得通嗎
紐約客談／3000萬預算 聽見亞裔只是開始

紐約客談／3000萬預算 聽見亞裔只是開始

熱門新聞

墨西哥一艘訓練艦17日傍晚撞擊紐約布魯克林大橋，造成2死、至少19傷。(美聯社)

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

2025-05-18 01:36
川普加大驅逐非法移民的力道，甚至要求美國卡車司機必須精通英文。(路透)

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

2025-05-16 07:45
載有200餘人的墨西哥海軍帆船17日晚航行在紐約市東河時，撞上布魯克林大橋，至少造成兩名船員重傷。(截圖自x平台視頻)

影／墨西哥海軍大帆船撞上紐約布魯克林大橋 至少20傷

2025-05-17 22:21
在日益凸顯的老年貧困問題中，亞裔族群的長者貧困比例也屬各族裔中最高。(記者許君達╱攝影)

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

2025-05-14 07:49
示意圖。（美聯社）

babies殺babies…紐約16歲女生校外爆頭亡 14歲槍手被捕

2025-05-13 15:27
紐約市98%的土地正在下沉；其中，包括拉瓜迪亞機場在內的部分區域，每年沉降速率超過5毫米。(記者曹馨元╱攝影)

紐約正緩慢下沉「每年逾5毫米」 研究揭恐怖後果

2025-05-13 19:52

超人氣

更多 >
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕

為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕
拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌