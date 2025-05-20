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紐約客談／鐵路罷工凸顯紐約居住困局

紐約客談
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新澤西鐵路罷工，住在紐約市的普通居民或許感受不深，但部分紐約雇主一定會有些許痛感。雖然員工可以在家上班，但花大價錢在曼哈頓租的辦公室空置，一定不是公司老闆和主營咖啡奶茶工作餐的業者們希望看到的。

一個世界級的中心都市，周邊擁有廣闊的郊區腹地是題中應有之義，這既符合經濟也符合人性：在皇后區或布碌崙(布魯克林)平均房價衝破百萬大關的時候，在通勤距離相當的新澤西，50萬就能在不錯的社區買到一處不錯的房產，而兩者前往曼哈頓的通勤時間其實也相差無幾。

更何況，新澤西的普遍公立教育水平全美領先，遠高於紐約市、生活成本又低于長島，試問這樣的條件誰會不心動？愈發走強的新州房價和如雨後春筍般在通勤鐵路車站周邊拔地而起的豪華公寓，正是市場給出的答案。

最大的問題在於地理。紐約市困守孤島，不像洛杉磯或達拉斯那樣可以向外「攤大餅」式地肆意發展更宜居的郊區，與市域土地相連的長島和威徹斯特又早在百年前就被各種富豪社區瓜分殆盡，讓紐約在經濟和人口健康增長的同時，始終面臨螺螄殼般侷促的生存空間困境。因而，愈來愈多在紐約工作的人開始將目光轉向哈德遜河對岸的「花園州」，那裡的宜居環境和物價、稅收、保險等成本都頗具誘惑力。

然而，哈德遜河始終是個天塹。每日數十萬的跨州通勤者依賴幾條建於百年前、動輒出事故停擺的鐵路和公路隧道，突如其來的鐵路罷工更是凸顯了這一交通命脈的脆弱。紐約居大不易，住，住不起；行，行不通。這也許永遠都會是擺在紐約客面前的無解困局。

紐約市 新澤西 長島

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