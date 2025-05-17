我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾瑪史東坎城紅毯「遇襲」驚慌失措 2男神英雄救美

美中關係「很重要」川普稱願意出訪會晤習近平

紐約客談／城市內的石棉 看不見的危害

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

紐約市建設的腳步逐漸加快，空氣中也可能會飄著看不見的風險。多處建案陸續被勒令停工原因，已不再單純只是擾民、違規改建，而是石棉這個曾被大量使用、如今卻被視為健康威脅的老問題。

石棉是20世紀中常用建材，耐熱、防火、強度高，被廣泛應用於屋頂、地板、管線包覆與隔熱層。直到醫界逐漸確定其與肺癌、間皮瘤等嚴重疾病相關，才被美國政府在1970年代起陸續禁用。然而，它留下的遺產，仍隱藏在無數舊建築的牆體、天花板與管道中，當這些老舊材料在翻修或拆除時未經妥善處理，就可能釋出肉眼無法察覺的石棉纖維，被施工人員甚至鄰近居民吸入體內，潛伏數十年才引發病變。

從2020年開始，曼哈頓、布碌崙的遊民所、小學、地鐵，都陸續被查出有石棉暴露的風險，不只被勒令停工，還可能要面對法律上的追責。這些動作不是官員的小題大作，而是一種對公共健康負責的最低防線。

對民眾來說，石棉的風險不易察覺，但若施工期間無防護措施、工人無穿戴足夠裝備，又剛好遇上天氣乾燥、強風，飄散的石棉纖維就可能經由窗戶、通風口進入居民家中。日積月累留下健康隱患，施工的工人更可能在無防備的情況下吸入致病顆粒。

問題並不完全只在石棉本身，而是資訊的透明度。建商的石棉檢測報告是否真實？業者是否理解石棉對人體的潛在危害？居民是否知道如何查詢自家鄰近工程的細節？

並不是要所有人都成為建材專家，而是更關注身邊正在拆除的一棟棟高樓，施工前是否張貼公告？是否有清楚標示石棉處理程序？居家附近若出現施工異常，是否可以向311或市環保局反應？這些看似「雞婆」的動作，其實可能才是保護自己最佳的方法。

地鐵 布碌崙 紐約市

上一則

06足球夏令營全面啟動五大地點 6/30同步開課現正招生 凡5/31前團報可享優惠

下一則

疑華男持槍闖布碌崙民宅搶走10萬元 警通緝
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約布碌崙86街遊民所涉偽造石棉報告 環保局勒令停工

紐約布碌崙86街遊民所涉偽造石棉報告 環保局勒令停工
紐約客談／華人卡車司機 未來還走得通嗎

紐約客談／華人卡車司機 未來還走得通嗎
異鄉之人歸屬何在？紐約客執行主編寫華裔移民百年史詩

異鄉之人歸屬何在？紐約客執行主編寫華裔移民百年史詩
周末好去處／布碌崙大橋公園風箏節登場、心靈漫步布碌崙海濱

周末好去處／布碌崙大橋公園風箏節登場、心靈漫步布碌崙海濱

熱門新聞

川普加大驅逐非法移民的力道，甚至要求美國卡車司機必須精通英文。(路透)

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

2025-05-16 07:45
在日益凸顯的老年貧困問題中，亞裔族群的長者貧困比例也屬各族裔中最高。(記者許君達╱攝影)

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

2025-05-14 07:49
示意圖。(取自123RF)

女外帶曼哈頓韓餐廳沙拉 快吃完才發現整隻死老鼠

2025-05-12 19:54
示意圖。（美聯社）

babies殺babies…紐約16歲女生校外爆頭亡 14歲槍手被捕

2025-05-13 15:27
紐約市98%的土地正在下沉；其中，包括拉瓜迪亞機場在內的部分區域，每年沉降速率超過5毫米。(記者曹馨元╱攝影)

紐約正緩慢下沉「每年逾5毫米」 研究揭恐怖後果

2025-05-13 19:52

紐約3地擠進全美房價漲幅前十 雪城居冠

2025-05-16 11:47

超人氣

更多 >
紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口
標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假

標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假
健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣

健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣
巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？
川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋