紐約客談／城市內的石棉 看不見的危害

當紐約市 建設的腳步逐漸加快，空氣中也可能會飄著看不見的風險。多處建案陸續被勒令停工原因，已不再單純只是擾民、違規改建，而是石棉這個曾被大量使用、如今卻被視為健康威脅的老問題。

石棉是20世紀中常用建材，耐熱、防火、強度高，被廣泛應用於屋頂、地板、管線包覆與隔熱層。直到醫界逐漸確定其與肺癌、間皮瘤等嚴重疾病相關，才被美國政府在1970年代起陸續禁用。然而，它留下的遺產，仍隱藏在無數舊建築的牆體、天花板與管道中，當這些老舊材料在翻修或拆除時未經妥善處理，就可能釋出肉眼無法察覺的石棉纖維，被施工人員甚至鄰近居民吸入體內，潛伏數十年才引發病變。

從2020年開始，曼哈頓、布碌崙 的遊民所、小學、地鐵 ，都陸續被查出有石棉暴露的風險，不只被勒令停工，還可能要面對法律上的追責。這些動作不是官員的小題大作，而是一種對公共健康負責的最低防線。

對民眾來說，石棉的風險不易察覺，但若施工期間無防護措施、工人無穿戴足夠裝備，又剛好遇上天氣乾燥、強風，飄散的石棉纖維就可能經由窗戶、通風口進入居民家中。日積月累留下健康隱患，施工的工人更可能在無防備的情況下吸入致病顆粒。

問題並不完全只在石棉本身，而是資訊的透明度。建商的石棉檢測報告是否真實？業者是否理解石棉對人體的潛在危害？居民是否知道如何查詢自家鄰近工程的細節？

並不是要所有人都成為建材專家，而是更關注身邊正在拆除的一棟棟高樓，施工前是否張貼公告？是否有清楚標示石棉處理程序？居家附近若出現施工異常，是否可以向311或市環保局反應？這些看似「雞婆」的動作，其實可能才是保護自己最佳的方法。