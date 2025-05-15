紐約客談／3000萬預算 聽見亞裔只是開始

紐約新一年預算案再度撥款3000萬元支持亞太裔居民，表面上看似是對亞裔 社群多年貢獻的肯定，但它同時也戳破了一個長久以來被忽視的迷思——亞裔不需要幫助，因為他們「夠成功」。

「模範少數族裔」(Model Minority)的刻板印象源於20世紀中葉。1966年，「紐約時報」刊登了一篇題為「成功故事：日裔 美國人」(Success Story: Japanese American Style)的文章，讚揚日裔美國人在二戰後勤奮努力、不抱怨歧視。這篇報導後來被廣泛引用，逐漸促成了主流社會對亞裔的刻板印象。

模範移民 乍聽之下是美名，但當我們被塑造成移民典範，我們所遭受的社會歧視與貧困也被輕描淡寫，這不僅掩蓋了社群內部的差距，也讓許多語言隔閡嚴重、資源匱乏的新移民，無法得到應有的服務。

事實是，亞裔從來不是一個單一整體。華人、韓裔、越南裔、菲律賓裔等社群的歷史和移民背景大相逕庭。例如東南亞裔社群有著更高的貧困率與教育落後現象，卻常常在統計上被與華裔混為一談。由於「成功亞裔」的光環籠罩，不少群體都無法順利申請到政府資源，也較少被列入政策優先群體。

模範少數族裔的神話，不僅讓亞裔被排除在許多多元平權政策之外，也在潛移默化中將亞裔推向一個難以發聲的位置。這筆3000萬的預算能夠讓超過百個亞裔組織提供語言可及、文化敏感的服務，對中小型、資源薄弱的社區組織來說，更是一場及時雨。

亞裔社群需要的不是特權，而是與其他族群一樣獲得公平資源的機會。3000萬只是開始，我們期待的不只是撥款，而是一個能真正納入亞裔經驗的制度框架，讓我們的貧困、我們的傷痕都能進入政策討論的核心，而不再只是成功學的註腳。