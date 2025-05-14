紐約客談／遊民所 成華社投票關鍵題

隨著紐約市長初選升溫，社區的討論也愈發熱烈。治安、教育固然仍是市政主軸，但在許多華社，最引發關注與焦慮的議題，莫過於接二連三的「遊民 所」計畫。

從華埠、法拉盛，到布碌崙(布魯克林)的86街與羊頭灣，不少原本平靜的街區，接連面臨遊民所選址的衝擊。一紙公告、一場動工，像是突如其來的警報，打亂居民多年的生活節奏。住了幾十年的鄰里被迫進入備戰狀態，一有風吹草動便高度警覺。有人組織抗議活動，有人輪班守夜，更有屋主不惜自掏腰包打官司，只為守住社區的最後一道防線。

政局的變化，也讓參選人紛紛「應聲而至」。一個個現身社區，聽民怨、拍照、握手、承諾，言語間盡力展現親民形象。彷彿微服出巡般，希望打動這個過去投票 率偏低，卻潛力十足的選民群體。

然而，對許多華人 來說，政治參與仍是相對陌生的領域。不少人直到近年才開始學會如何登記成為選民，開始了解候選人的政見與立場。有些人是因為孩子上學遇到困難，才走進學區會議，也有人是在得知遊民所即將設點於住家附近，才開始研究市樓宇局申請、房屋規範與法規程序。

長期以來，華社在政治參與上相對保守，政黨鬥爭、政策走向、預算協商實在太抽象，難以引起共鳴。尤其在語言障礙與資訊落差的現實下，許多民眾只能仰賴親友或社區領袖的意見，習慣性「跟風」支持，鮮少深入比較候選人之間的差異。

但選舉終究不能只靠印象投票。要評估一位候選人，除觀察他對社區與主流社會是否言行一致、選擇只在選舉時出現，更要看他提出的政策是否具體可行，是否真能回應社區的核心需求。候選人願不願意將社區的利益納入決策，是否有能力把承諾化為行動，才是華人選民真正應該關注的重點。