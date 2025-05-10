紐約客談／發放退稅金 曝政府信任缺口

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)近期宣布將「退款」最高400元的通膨退稅 支票後，民眾反應可為兩極。雖有不少中低收入 戶感到又驚又喜，開心這筆補助能暫時緩解經濟壓力。但在選舉將近、人心難安之際，也有民眾質疑此舉是否為「退稅買票」，甚至在社群上掀起討論：發錢會不會反而讓通膨惡化？

這筆退稅金並非憑空出現，而是因物價上漲帶動消費稅增加，州府將部分盈餘回饋民眾。但許多不清楚背後安排的民眾，僅感受到政府在未經溝通下突然送錢，造成是否為一種賄賂行為的誤解，或出現「為何不乾脆降稅一勞永逸」等說法。這些爭議背後也反映人民對政府決策長期不信任的累積，非單一政策本身的對錯。

至於發錢是否會刺激通膨，從經濟學角度來看，若市場需求因此上升，確有可能推高物價。不過，目前並未見專家明確示警，加上金額有限、範圍不廣，實際衝擊應屬輕微。

但從如此極端的反應也能看出，在通膨未歇、生活成本高漲的當下，如今政策的效果已經不只取決於金額多寡，更取決於民眾是否相信其背後有願意傾聽的政府。看似立意良善的政策，也帶出收入略高於退稅門檻卻未獲補助的中產階級，對此產生一股被排除的不平衡感，也不能怪處在灰色地帶的群體感到不滿。未能提前說明制度設計的細節便拍板，也可見政府與人民溝通仍有極大不足。

尤其當前物價隨關稅再度飆升，最高400元雖聊勝於無，對不少家庭卻連買菜、繳過路費都難以彌補。這筆退稅若真要達成效果，不該只是一次性補貼，更應是政府與民眾重建對話的契機。