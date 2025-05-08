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紐約客談╱疫後返工潮 華埠商家打強心針

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根據紐約地產委員會(REBNY)發布的最新報告，新冠疫情五年後，紐約市曼哈頓辦公室使用情況出現穩健回升趨勢，特別是位於中城與下城的高端辦公大樓，訪客量已回升至疫情前的75%。

對於位下城的華埠而言，這絕非抽象數據，而是切實的腳步聲、訂單數與生意上的起色。華埠地處市府各行政大樓附近，離世貿中心(WTC)為主的辦公區域也不過十餘分鐘的步行距離；且因為中餐菜品物美價廉，10元內就可以買到美味大份的燒臘飯、雲吞麵或腸粉，因此，各中餐店家自華埠形成以來一直為周邊上班族所青睞。

華埠的經濟命脈，從來不只是靠觀光客，更多的是依賴每天在市區上下班、吃午餐、買點心、逛街的上班族。疫情開始後，隨著各大公司推行居家辦公、旅遊業一蹶不振，以及仇亞情緒延燒，華埠的經濟也因此受到巨大衝擊。如今上班族的回歸，無疑為華埠小商家打了一記強心針。

值得一提的是，不少商家也趁疫情後的低谷轉型升級。有的店家開發了手機點餐與外送服務，有的透過社群媒體營銷，吸引大量年輕客群。這些改變讓華埠在新一波人流到來時，能以更靈活、多元的面貌迎接機會。

此外，中餐作為美國最受歡迎的菜系之一，在辦公樓林立的曼哈頓中城也不乏中餐廳，憑藉優惠的午市套餐吸引了大量上班族；比如位於布萊恩特公園(Bryant Park)附近的川菜館「傾城」，在工作日午餐時段客流爆滿，甚至還需要排隊。

當然，備受業者詬病的高昂租金、治安欠缺，以及受堵車費影響，仍為華埠商家帶來挑戰。但不可否認的是，返工潮的確提供了急需的基本盤，讓本地小商家有了「喘息」的空間，也讓整個社區重新看到希望。

華埠 疫情 曼哈頓

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