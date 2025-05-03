紐約客談／缺乏民意參與 民主會淪為形式

由市憲章修訂委員會成立的市地方民主強化委員會(Commission to Strengthen Local Democracy)日前在法拉盛 圖書館舉行預算透明公聽會，美名其曰是為了聽取民意、強化地方民主，但仔細觀察活動，卻感覺是形式主義的作秀而已。

當日現場出席的民眾寥寥無幾，反而是工作人員與委員會成員占據大多數。這樣的場景，不禁讓人質疑，所謂的「公聽會」，是否只是換個場地的內部會議？主辦方是否用了最大的努力，號召民眾前來參與？

市議會財政主管在會中指出，現行預算程序中，市長擁有設定收入預測與支出執行的權限，市議會處於資訊不對等的位置。他建議透過修憲調整結構，以增進預算的透明度。然而，這些建議在缺乏廣泛民眾參與的情況下提出，是否能真正反映市民的需求與意見，令人存疑。

委員會聲稱將舉行多場公聽會，蒐集關於預算、問責、土地使用等主題的意見，作為研擬市憲章修正建議的依據。然而，若每場公聽會都如法拉盛場次般缺乏實質參與，這樣的修憲建議是否具有代表性，值得深思。

市地方民主強化委員會的成立，本應是市議會對抗市長權力擴張、強化地方民主的一步棋。然而，若僅止於形式上的公聽會，缺乏實質的民意參與，恐怕難以達成初衷。

真正的民主，應建立在廣泛參與以及充分討論的基礎上。市地方民主強化委員會若希望其修憲建議具有正當性與代表性，應重新檢視公聽會的舉辦方式，確保能夠吸引並聽取更多市民的聲音。否則，這樣的「公聽會」只會淪為換個場地的作秀，無法真正推動地方民主的強化。