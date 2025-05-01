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華埠市議員 選民要選關心社區者

紐約客談
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市議會選舉即將到來，曼哈頓華埠的選情異常激烈，有許多人挑戰現任議員馬泰，可謂看點十足。對於華人社區而言，一個合格的市議員必須明白華人關心的議題和觀念，從小商戶的經營壓力、租金飛漲，到公共安全與環境衛生，都需要其擔任橋梁的角色，為衰落中的華埠爭取真正的利益。

在華社中，居民最關心的莫過治安。若一個市議員在每一次震驚社區的血案發生後都行若無事，不聞不問、不去現場、不發聲明，那這人便不是一個合格的議員。更別論，若華埠議員堅持反對警察，那更是和華人的理念背道而馳。不能忘記，去年華埠才發生閩籍護理員被槍擊爆頭而亡，但那是否得到了民代的關心？民代又是否出席過一次警民會？

兩年前，華埠啟蒙學校助理校長陸瑞英被電單車撞亡，市議會隨後推出「陸瑞英法案」加強電單車監管。若是一個關心華人的民代，其有責任對此案投下贊成，並積極發聲、聆聽各方意見，檢視當下的漏洞。若議員在此事發生後無視提案，不曾回應社區呼聲，那麼其便辜負了「為民喉舌」的責任。

另外，一個合格民代應該為衰落的華埠爭取住房，而不是用極左的理念去欺負長者不諳時事，導致現況持續。同時，若一個議員不受到市長、議長以及議會同事的待見，那麼他在議會中沒有聯盟也毫無影響力，無法為華埠爭取足夠的利益。

相反地，一位真正的民代會善於運用人脈網絡，既不盲目迎合，也不利用選民的盲點；而是堅持實事求是，主動與各方保持良好互動，並雇用合格的團隊，採用專業的溝通手段，將政綱傳遞給每一位選民。

華埠 華人 租金

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