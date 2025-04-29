紐約客談／紐約地鐵緩步前進 修繕路漫漫

前幾天去坐地鐵，在地鐵旋轉閘機前看到幾個十幾歲的青少年身輕如燕，飛身越過旋轉閘機，逃票揚長而去。能如此輕鬆逃票，不禁讓人咋舌，不過這種現象對地鐵工作人員而言一定見怪不怪，因為這種逃票方法已經存在了數十年，逃票也已經構成了大都會運輸署(MTA )一個很大的財政漏洞。

實際上，紐約地鐵系統從1910和1920年代就開始使用這種旋轉閘機系統，到1930年代這種系統已經普及。地鐵票以前用的是紙質票據，後來有了Metro Card，現在眼看著又即將被OMNI卡取代，雖然地鐵票迭代更新，但旋轉閘機卻始終沒有改變，至今也有百年歷史了。

紐約地鐵站 一直有售票員。不過，售票員既要售票，又要負責協助乘客和監督乘客通過旋轉閘門，因此乘客是否誠實通過旋轉閘門一直全憑自覺。眼看逃票造成的財政漏洞愈來愈大，MTA終於下決心改用全新的閘機系統。在經過幾次試點後，MTA又決定在下東城等20個地鐵站測試玻璃門式閘機。

縱觀世界各地各大城市地鐵系統，紐約地鐵在各方面都已經落後，這不僅在閘機系統上，車廂、站台防護、信號系統、票價系統也都是。想想120年前，紐約市 當時的地鐵系統先進，世界其他大城市只能望其項背。時至今日，紐約市的地鐵卻給世人「老舊、髒亂」的印象。

有些大都市占了後發優勢，在一片空白上建設一個全新的地鐵系統，當然比縫縫補補要容易得多。阻礙紐約地鐵快步向前的障礙在於「成本」和「效率」。雖然只有四個字，但要變成現實卻很艱難，不過，只要向前走，即使走得慢也要稱讚。