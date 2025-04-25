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紐約客談╱ 強壓執政下法律資源枯竭 學生更無助

紐約客談
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川普政府大規模打擊學生簽證的行動下，驚慌失措的學生急切地尋找「靠譜律師」提訴。但是他們發現，除了如美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)等極為有限的非營利組織外，就只有規模小、資源有限的小律所願意單槍匹馬，挑戰政府。

2025年3月，川普政府對美國大型律師事務所展開前所未有的大規模審查與制裁行動，透過行政命令、撤銷安全許可、終止聯邦合約等手段，將矛頭指向了全美收入最高、最具名望的20個律所；川普政府聲稱，這些律所透過濫用公益訴訟和多元平等(DEI)政策，危害國家利益。

然而，實際上，這些律所多數曾在選舉訴訟、移民政策等議題上與川普政府立場相佐。而又因為大律所資源豐富，常常為面對不公待遇的弱勢群體提供免費的公益法律服務；可以想見，若這些大律所沒有遭受來自政府的壓力，一定會是簽證遭撤銷學生最經濟實惠的選擇，也能為他們提供最頂尖的法律資源。

有當事中國留學生在聊天群組裡表示，ACLU的電話「已經打不進去了」；而小律所常常是只有一個律師的「個體戶」，無論是律師的時間、還是能為學生提供的經濟優惠，都極為有限。一名決心幫學生上訴的移民律師表示，由於學簽撤銷案事發突然，打亂了他原本安排好的工作節奏，「對這些學生來說最重要的就是時間，而且因為每個人的情況不一樣，需要準備大量材料，我最多最多只能接下10個案子」，但排隊等待他幫助的學生，就多達上百人。

社會上的不公往往是多因素造就的連鎖反應，而如今，川普對於司法系統的全方位打壓，讓本就迷茫的學生愈發孤立無援。

川普 學生簽證 移民

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