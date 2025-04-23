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紐約客談╱漲價亂象 侵蝕民眾購買力

記者曹馨元╱紐約報導
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關稅戰發酵至今，民眾已經從新聞中一個個誇張的數額，轉為看到小票上切實的價格改變。無論是線上亞超、華埠超市或餐館，關稅正以各品類幅度不一的價格上漲，來勢洶洶地侵蝕著民眾的購買力。

對於紐約華人，生活中難以避免地會光顧中餐館和華超。這些地方的貨品則是通過進口批發商、供貨商而來，直達消費者餐桌需要經過至少三個環節。目前，已有上游批發商業者指出，雖然他們目前的提價並不誇張，但似乎下游各環節的漲價幅度更高，讓人懷疑「是不是在發國難財」。

其實，相較批發商這樣規模體量大的公司，規模較小的下游環節對於漲價更無力招架。由於紐約地價昂貴，超商、餐廳往往只有很小的冷凍櫃及倉庫，讓他們在出現貨品短缺或漲價之時無法「囤谷防飢」。尤其對於華社這樣小商家林立的社區，許多商家與消費者一樣被動。

但是，仍有供貨商業者指出，許多實則在美國生產的亞洲食品、調味料等等，比如調味料廠家李錦記，也將出現漲價的動作。「不知道他們是不是看到了自己成本低，有賺取更多利潤的可能性？」一名業者質疑，「但在我看來，他們並不受關稅影響，完全沒有漲價的必要。」

其實，華社作為一個在一定程度上封閉的移民社區，假若因關稅而影響生意的華超因此遣散員工，這些失業華人也會更少去中餐廳消費；關稅政策終將損害所有人的利益，且牽一髮而動全身。

就像華裔脫口秀演員歐陽萬成(Jimmy Ouyang)近日表演中所說，「以前大家都看不起中國製造，覺得中國製造是廉價的標誌；現在(關稅漲到)大家看到中國製造就知道很貴，Temu會變成新的Gucci！」

關稅 華人 華埠

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