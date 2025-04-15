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教美國人不被關稅傷荷包 中國「工廠直營」影片洗版

再接古裝陸劇 劉亦菲美籍被酸：片酬應課稅125%

紐約客談／大國博弈 小民是代價

紐約客談
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在過去近半個月內來回反覆、朝令夕改的關稅政策，也許早已讓除了進口商和國際新聞記者外的其他人，看得頭暈眼花、雲裡霧裡，但對中國產品施加的145%關稅，似乎確實是加上了。而除了由川普的好朋友統治的俄羅斯和北韓外，其他幾乎所有與美國有貿易關係的國家，也各自領到了「皇恩浩蕩」的10%關稅。

除中國外，其他各國紛紛放軟身段、釋放談判的誠意，似乎確實給了白宮的宣傳喉舌們，繼續宣稱「從一個勝利走向另一個勝利」的底氣。但事實上，在兩位偉大領袖叱吒風雲的鬥法中，無論川普和習近平誰能笑到最後，美中兩國的人民，都實實在在地成了被付出的代價。美國人的錢包被價格翻倍的中國產品掏空，中國人的工廠關門、工人失業，真應了東坡的千古名句「談笑間，檣櫓灰飛煙滅」。

辯護者說，加關稅是為了懲罰中國產品氾濫世界、逼製造業回歸美國。問題是，自古以來，從未見過有哪位雄才大略之主，用抽打自己的方法懲罰敵人。

無論你是否願意承認，在全球化已經深入世界經濟骨髓的今天，全球性的產業分工和供應鏈流動，已經幾乎無法在不付出任何成本的情況下，把中國踢出去了。大到家電，小到鍋碗瓢盆、餐具紙巾，更有數以萬千計的初級零組件，美國產品也不是沒有。

比如在華埠的一間廚房用品店內，正宗美國製造的木製砧板標價145元，而旁邊的中國造竹製砧板售價9.5元。美國的人權比中國值錢得多，在美國生產，請問如何保障普通消費者最需要的物美價廉？

事實就是這樣，強加關稅，到底是在懲罰中國，還是懲罰美國納稅人？

關稅 川普 華埠

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