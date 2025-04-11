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紐約客談／血案引發焦慮 遊民所該驅離

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在曼哈頓華埠被作為收容所的漢璧酒店，一名41歲女員工遭遇利器割喉後，無可避免地讓人質疑市府收容政策推行的合理性與執行方式，更激起了居民本就有的對安全問題的深切擔憂。

支持者們常拿「人道關懷」作為論據，主張應該給予弱勢者一個可以暫時依靠的地方，但事實卻是，這樣的「庇護」政策，正一步步將社區變成治安惡夢。原本平靜有序的鄰里生活，現在卻隨時可能因衝突或攻擊而變得風險重重。孩子放學、老人晨運，無不籠罩在一層不安之中，居民對未來生活的安全感也隨之消磨殆盡。

更令人憂心的是，這些收容設施的管理與監督機制極為薄弱。不少非營利機構拿著政府補助，卻無法保證設施內的基本安全措施，與社區的溝通也遠不及時，此次的事件便是最佳的例子。當一樁又一樁案件發生時，執法部門只是不停地重申「案件調查中」，卻從未有一項明確的措施來改變現狀。

同時，針對東百老匯(East Broadway)91號遊民所，被告上法庭的市府也仍在不斷強調，是社區袖手旁觀、毫無依據，卻從來沒有正視自己推行政策過程中的傲慢與偏見。社區不是拒絕弱勢群體，而是無法再容忍那些高風險人口強行擠入平民社區。政府真正應該做的，是在正確地建立專屬設施，而非把治安風險直接塞向居民家的門口。

是時候大聲說出：社區拒絕遊民所！大家必須重新審視現行政策，將資源用在真正有效的方案上。只有這樣，才能重建社區的安寧，也才能讓那些真正需要幫助的人獲得應有的照顧，而不再以暴力悲劇來為代價。

遊民 華埠 百老匯

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