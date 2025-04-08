紐約客談／保障老年人居住權 應從人性出發

近日，州議員劉醇逸拜訪了一位99歲的華裔 牧師，他如今因健康狀況不佳，需要兩位護工輪流照護，卻不幸遭遇了其所居住的合作公寓大樓管理委員會的指控：「非法轉租」，並每月被處以2000元的罰款，至今已累積超過5萬元。想想此事發生的源頭，倒是頗值得人深思。

在紐約市 ，合作公寓大樓管理委員會擁有廣泛的權力，負責規範住戶的行為、審核住戶的要求，甚至處分違規行為。這樣的管理模式在一定程度上維持了社區秩序，然而，當這些權力被用來對付最脆弱的社群成員時，人們是否應該反思其真正的目標？

尤其是在高齡或身心障礙住戶的情況下，法律應該要求管理公司進行「合理調整」，以確保住戶不因身體健康問題而受到不公平對待。根據「公平住房法」與紐約州人權法，若住戶因健康原因需要聘請看護，合作公寓有義務提供合理的配合，而非僅依賴硬性規章。對於這位華裔牧師而言，護工的存在並非為了謀取租金 利益，而是為了讓這位老人能夠在家中安度晚年，避免重回療養院的困境。

然而，現實卻讓人遺憾。孫牧師因為需要照護而被處以罰款，並且這筆罰款的金額已經攀升至數萬元。當罰款條文變成對老年人的懲罰工具時，我們不禁要問，這樣的規章制度到底是否沒有任何轉圜空間？

在民代的介入調解，或許能夠使此事成為一個契機，促使立法機構對此類情況進行反思，必要時進行立法改革，限制管理公司在特殊情況下的處罰權限。畢竟，真正的公平，不應只存在於紙面上的規章條文，更應該體現在對每一個人的基本尊嚴的保障上。