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紐約客談／法拉盛火災 延伸諸多問題

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華人社區法拉盛「新世界商場」上周在大白天突然發生火災，為本就繁忙擁擠的社區帶來不小衝擊。雖然事態很快得到了控制，但此事對所有人而言都是一個警醒，再熟悉的環境、再熱鬧的地段，都可能在一瞬間因為一場意外陷入混亂。

因此，商場作為人流密集的公共空間，無論是業主還是店家，都應將消防安全視為頭等大事，定期檢查設備、清理管道，避免小問題演變為大災難。

根據市消防局的官方紀錄，本次火災發生在3月29日上午10時左右，消防員到場發現頂樓的排氣管道有火勢，導致現場產生煙霧狀況。本次事件導致有兩人受傷，被送往法拉盛醫院治療。根據當地市議員辦公室，起火原因為地下一層發生電氣火災。

雖然大火在三小時內得到控制，但一個小意外對民眾日常生活所造成的影響顯而易見。在人潮湧動的法拉盛，已有許多建築和設備出現老化，但礙於語言障礙和消息匱乏，部分業者未有主動申報隱患或爭取資源改善設施。

因此，這不只是安全問題，更是資訊公平與社區賦權的課題。當少數族裔社區無法獲得足夠的公共資訊時，風險往往悄悄堆積，直到災難來臨才引發社會關注。若想真正守護社區安全，除了硬體升級，更需要從制度設計與語言服務著手，讓防災意識深入每一戶商家與家庭。

同時，社區組織、議員辦公室與消防部門，亦可定期舉辦模擬演練與諮詢活動，鼓勵居民參與其中，從被動接受轉為主動參與。畢竟，只有讓居民了解風險、掌握資源、勇於發聲，才能真正打造出一個安全、有韌性的「好世界」。

法拉盛 華人

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